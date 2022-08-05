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«Укрзалізниця» запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay

«Укрзалізниця» запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay

Паралельно з розробкою мобільного застосунку «Укрзалізниця» продовжує розвивати власний чат-бот — окрім Viber та Telegram, він доступний в Apple Messages і наразі там з’явилася можливість оплати квитків за допомогою Apple Pay. Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Wallet (електронний квиток — це повноцінний аналог «паперового» та має таку саму юридичну чинність).

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку «Повідомлення» на сайті «Укрзалізниці», після чого миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або онлайн-чат зі службою підтримки.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine спільно з технологічним партнером «Укрзалізниці» — американською Middleware за підтримки платіжного партнера Visa. Сервіс Corezoid сертифікований компанією Apple як Messages Service Provider (MSP) для реєстрації бізнесів в Apple Messages для бізнесу

«Укрзалізниця» запустила чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року він став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages. Наразі він налічує понад 264 тисячі зареєстрованих користувачів.


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