«Укрзалізниця» запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay

Паралельно з розробкою мобільного застосунку «Укрзалізниця» продовжує розвивати власний чат-бот — окрім Viber та Telegram, він доступний в Apple Messages і наразі там з’явилася можливість оплати квитків за допомогою Apple Pay. Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Wallet (електронний квиток — це повноцінний аналог «паперового» та має таку саму юридичну чинність).

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку «Повідомлення» на сайті «Укрзалізниці», після чого миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або онлайн-чат зі службою підтримки.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine спільно з технологічним партнером «Укрзалізниці» — американською Middleware за підтримки платіжного партнера Visa. Сервіс Corezoid сертифікований компанією Apple як Messages Service Provider (MSP) для реєстрації бізнесів в Apple Messages для бізнесу

«Укрзалізниця» запустила чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року він став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages. Наразі він налічує понад 264 тисячі зареєстрованих користувачів.