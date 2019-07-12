«Укрзалізниця» обвинила разработчика booking.uz.gov.ua в краже более 50 млн грн и анонсировала разработку собственного онлайн-сервиса по продаже билетов

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«Укрзалізниця» (УЗ) публично обвинила фирму «Уніт» — разработчика фирменного онлайн-сервиса по продаже билетов booking.uz.gov — в финансовых махинациях. В частности, государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок утверждает, что только за 2017-2018 гг. разработчики сервиса незаконно присвоили 51,2 млн грн от продаж билетов. С обвинениями в адрес партнера выступил директор филиала «Главный информационно-вычислительный центр» АО «Укрзалізниця» Александр Войтко.

Проведя внутреннее расследование, в УЗ выяснили, что разработчики внедрили в booking.uz.gov собственный платежный шлюз Plategka.com, выступающий в роли платежного посредника между сайтом и банками-эквайрами, непосредственно отвечающими за обработку транзакций. «Уніт» заключила ряд «эксклюзивных» договоров с банками в качестве «агента» и получала 0,8% с каждого купленного пассажирами онлайн билета.

В «Укрзалізниці» заявляют, что соглашение, которое они в свое время подписали с фирмой «Уніт», не предусматривает использование промежуточного платежного шлюза, и требуют от технического партнера компенсацию ущерба в сумме 51,2 млн грн.

Выявив факты злоупотребления со стороны подрядчика, руководство «Укрзалізниці», как утверждается, «ради восстановления справедливой конкуренции» инициировало проведения открытых тендеров на закупку двух услуг: платежного шлюза и поддержки системы. Но, как рассказывает Александр Войтко, столкнулись с противодействием со стороны «Уніт». Юристы частной фирмы заблокировал подписание договора на техническое обслуживание с новой фирмой, подав жалобу в АМКУ. Решение по ней еще не было. Дополнительно «Уніт» подала иск в Окружной административный суд города Киева, которым добилась запрета на рассмотрение тендерных предложений до разрешения конфликта.

В «Укрзалізниці» подчеркивают, что «Уніт» продолжает получать агентские вознаграждения без договорных отношений. Кроме того, «Укрзалізниця» обращает внимание, что сбои в системе онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua, которые в последнее время происходят все чаще, удивительным образом совпадают с результатами торгов не в «Уніт».

«Фактически частная компания занимается шантажом, не давая возможности на законных основаниях провести открытые торги», — говорится в заявлении ЖД-оператора.

В сложившейся ситуации «Укрзалізниця» решила разработать собственную систему онлайн-продажи билетов. Также руководство обратилось к банкам с просьбой заключить прямые договора на использование их шлюза, без компаний-посредников. Ну и, само собой, компания передала все собранные ею доказательства противоправной деятельности «Уніт» в правоохранительные органы.

Несколько недель назад «Уніт» сделало собственное заявление. В комментарии AIN представители частной фирмы заявили о давлении со стороны заинтересованных лиц. В письме к руководителю «Укрзалізниця» Евгению Кравцову представители компании «Уніт» сообщили, что «организованная группа должностных лиц АО «Укрзалізниця» в сговоре с частной компанией «принимает меры», чтобы вывести из-под контроля госпредприятия электронную систему для дальнейшей передачи ее в управление частной компании.

«Для достижения этой цели должностные лица филиала «ГІОЦ» искусственно создают перебои в работе сервиса. В дальнейшем система может быть принудительно остановлена ​​этими лицами, чтобы обвинить разработчика системы «Уніт» — тем самым оправдав себя. Такие деструктивные действия, которые могут привести к полной остановки системы, подрывают работу стратегического для Украины предприятия».

Пока это все подробности. Мы будем следить за тем, как разворачиваются события.

Источник: «Укрзалізниця» и AIN