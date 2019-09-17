Умные часы Huawei Watch GT2 засветились на «живом» фото





Как ожидается, 19 сентября в Мюнхене компания Huawei проведёт презентацию смартфонов серии Mate 30. На этом же мероприятии могут быть анонсированы и умные часы Huawei Watch GT 2. Однако ещё до анонса эта модель засветилась онлайн на фотографии, что позволяет заблаговременно познакомиться с дизайном новинки.

Huawei Watch GT 2 – это уже второе поколение премиальных умных часов китайского производителя. Судя по фотографии, в плане дизайна новинка не слишком отличается от предшественника. Вероятно, OLED дисплей немного больше 1,39-дюймовой панели, использовавшейся в первой версии. Устройство оснащено двумя кнопками управления сбоку, которые выглядят более прочными, чем на Watch GT. При этом часы поставляются с таким же коричневым кожаным ремешком, что и модель первого поколения.

Что касается характеристик, что умные часы Huawei Watch GT 2 содержат процессор Kirin A1. По слухам, они могут работать под управлением операционной системы HarmonyOS. Если это действительно так, то это будет первое использование собственной ОС Huawei в умных часах. Предполагается, что часы смогут подключаться к мобильным устройствам, работающим под управлением iOS и Android, будут поддерживать доступ к контактам на смартфонах и осуществлять звонки через Bluetooth. Также заявлена поддержка отслеживания сна и удалённого управления камерой смартфона.

Часы поступят на рынок в версиях Sports и Classic. Вероятно, в качестве материалов по прежнему будут использоваться нержавеющая сталь 316L и керамический безель.

Источник: gizmochina