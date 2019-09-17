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Умные часы Huawei Watch GT2 засветились на «живом» фото

Умные часы Huawei Watch GT2 засветились на «живом» фото

Умные часы Huawei Watch GT2 засветились на «живом» фото


Как ожидается, 19 сентября в Мюнхене компания Huawei проведёт презентацию смартфонов серии Mate 30. На этом же мероприятии могут быть анонсированы и умные часы Huawei Watch GT 2. Однако ещё до анонса эта модель засветилась онлайн на фотографии, что позволяет заблаговременно познакомиться с дизайном новинки.

Huawei Watch GT 2 – это уже второе поколение премиальных умных часов китайского производителя. Судя по фотографии, в плане дизайна новинка не слишком отличается от предшественника. Вероятно, OLED дисплей немного больше 1,39-дюймовой панели, использовавшейся в первой версии. Устройство оснащено двумя кнопками управления сбоку, которые выглядят более прочными, чем на Watch GT. При этом часы поставляются с таким же коричневым кожаным ремешком, что и модель первого поколения.

Что касается характеристик, что умные часы Huawei Watch GT 2 содержат процессор Kirin A1. По слухам, они могут работать под управлением операционной системы HarmonyOS. Если это действительно так, то это будет первое использование собственной ОС Huawei в умных часах. Предполагается, что часы смогут подключаться к мобильным устройствам, работающим под управлением iOS и Android, будут поддерживать доступ к контактам на смартфонах и осуществлять звонки через Bluetooth. Также заявлена поддержка отслеживания сна и удалённого управления камерой смартфона.

Часы поступят на рынок в версиях Sports и Classic. Вероятно, в качестве материалов по прежнему будут использоваться нержавеющая сталь 316L и керамический безель.

Источник: gizmochina

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