Universal Hydrogen с основателем украинцем подняла в воздух 40-местный пассажирский самолёт с двигателем на водородных топливных элементах

Компания Universal Hydrogen объявила о завершении испытательного полёта самолета Dash-8 с водородным двигателем на топливных элементах. Полёт продолжался 15 минут. Тем не менее компания назвала его «историческим» и заявила, что «стремится стать первой авиакомпанией в Северной Америке с нулевым уровнем выбросов».

Испытания проводились на 40-местном пассажирском самолёте для линий ближней дальности. Он был оснащён самой крупной из когда-либо поднимавшихся в небо электрической силовой установкой на водородных топливных элементах. Она включает топливные элементы компании Plug Power и электродвигатель, созданный magniX. Во время испытаний двигатель на водородных топливных элементах был установлен только на левое крыло. На правом крыле использовался стандартный турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney для обеспечения «безопасности полета».

Используемая силовая установка снабжала двигатель безэмиссионным «зеленым» водородом (полученным путем электролиза из возобновляемых источников энергии). Для подключения применялись собственные модули, которые удерживают легколетучий газ в жидкой форме до 100 часов.

Для установки электродвигателя, запасов жидкого водорода (массой 30 кг) и двух стоек с электроникой и датчиками инженерам пришлось существенно модифицировать самолёт Dash-8. Традиционный газотурбинный двигатель в основном использовался для взлета. А во время второго круга пилоты использовали водородный двигатель. Во время полёта самолёт поднялся немногим выше 1000 метров.

Главный пилот (и бывший летчик-испытатель ВВС США) Алекс Кролл поделился своим мнением о полёте. Хотя у самолёта наблюдалось небольшое рыскание из-за дисбаланса мощности, он «прекрасно управлялся, а шум и вибрации от силовой установки на топливных элементах значительно ниже, чем от обычного газотурбинного двигателя».

«Наша бизнес-модель решает проблему курицы и яйца для водородных самолетов и водородной инфраструктуры, развиваясь как параллельно, так и с уникальным низкозатратным подходом», — сказал генеральный директор и соучредитель Universal Hydrogen Павел Еременко.

Кстати, Павел Еременко родился в 1979 году во Львове, а в 13 лет вместе с родителями эмигрировал в США.

Напомним, в январе компания ZeroAvia провела 10-минутный испытательный полёт двухмоторного самолёта Dornier 228 с прототипом водородно-электрической силовой установки.

Источник: engadget