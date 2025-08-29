banner
Босс Epic Games обвинил разработчиков в проблемах Unreal Engine 5: "Оптимизацию оставляют напоследок"

Маргарита Юзяк

СЕО Epic Games Тим Суини нашел виновных в нареканиях на проблемы Unreal Engine 5 — и это сами разработчики.

По его мнению, именно студии виноваты в проблемах производительности игр, например, недавно такой была Gears of War: Reloaded на ПК, а также эпический провал MindsEye от автора GTA. Конечно проблемных игр много, но возьмем в пример две, их объединяет одно — Unreal Engine 5. Тим Суини считает, что главная причина не в самом движке, а в подходе студий к созданию проектов.

«Основная причина — порядок разработки. Многие студии сначала создают игру для топового железа, а оптимизацию и тестирование на более слабых устройствах оставляют напоследок», — говорит СЕО Epic.

Среди геймеров Unreal Engine 5 уже стал маркером, что на старте игра будет забагована. От одного упоминания о движке в голове пользователей появляются кадры с заиканиями, низкой частотой кадров и слабой оптимизацией даже на мощных ПК. Довольно часто именно это мы получаем в первый день релиза, а потом приходится ждать месяцами исправления проблем или просто возвращать деньги за тайтл.

Суини не отрицает, что современные игры гораздо сложнее, чем десять лет назад. И решить все технические трудности силами только Epic Games невозможно. Как результат, компания делает ставку на два направления: больше автоматизированных инструментов оптимизации на разных устройствах и масштабирование образовательных программ для студий.

«Идеально, если оптимизация начинается еще до полного наполнения контентом. Мы делаем две вещи: усиливаем поддержку движка через автоматическую оптимизацию на разных устройствах и расширяем обучение разработчиков, чтобы принцип «оптимизируй раньше» стал стандартом. При необходимости наши инженеры могут вмешаться», — указывает Тим Суини.

Примером хорошей оптимизации он привел Fortnite (кто-то удивлен?). По его словам, Epic также переносит этот опыт оптимизации прямо в Unreal Engine, чтобы новые игры лучше работали даже на более слабых ПК. По идее, это будет полезно не только крупным студиям, но и независимым разработчикам, для которых оптимизация — один из самых сложных и дорогих процессов.

Источник: ClawsOMegamer

