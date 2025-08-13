"Пираты Карибского моря 6": Джонни Депп повторит роль Джека Воробья при одном условии

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» рассказал, что Джонни Депп готов вернуться к сотрудничеству с Disney и повторить роль Джека Воробья в новом фильме франшизы. Однако для этого есть одно и довольно простое условие — хороший сценарий.

«Если ему понравится, как написана роль, я думаю, он бы ее сыграл», — говорит Джерри Брукхаймер, комментируя слова о том, что Депп «открыт» к возвращению.

Конечно, заявление неофициальное, но это большой сдвиг. Disney разорвал сотрудничество с Деппом в 2018 году после того, как Эмбер Херд публично обвинила его в насилии в статье Washington Post. Во время рассмотрения дела о клевете в 2022 году Депп клялся, что не вернется к сотрудничеству со студией «и за $300 млн». Однако время и, возможно, правильный сценарий, похоже, могут изменить это убеждение.

Ранее Брукхаймер говорил, что новая часть «Пиратов» станет перезагрузкой, однако Воробей будет присутствовать в истории. Сейчас сценарий пишет Джефф Натансон, который заменил Крейга Мезина и Теда Элиота. Последняя версия, по словам продюсера, имеет «удивительный» третий акт и близится к завершению.

Ранее также ходили слухи о женской версии «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли. Но Брукхаймер не упоминал ее в последнем интервью.

Последний раз Депп играл Джека Воробья в фильме «Мертвецы не рассказывают сказки» в 2017 году. С тех пор актер снялся в паре низкобюджетных лент, таких как «Во всё тяжкое» и «В ожидании варваров», тогда как последний проект актера «Моди» показали на кинофестивале в Сан-Себастьяне, но он, кажется, не имел широкого мирового проката. Суды Херд и Депп в конце концов урегулировали, однако в недавнем интервью The Sunday Times актер с грустью называл себя «манекеном для краш-тестов движения MeToo».

Франшиза «Пираты Карибского моря» в целом принесла Disney около $4,5 млрд: первая часть серии «Проклятие Черной Жемчужины» вышла в 2003 году, и после того, как собрала $653 млн только в США, в компании решили снять сразу два продолжения методом «бэк-ту-бэк». Новый фильм должен стать шестым по счету в серии.

Источник: EW, Word of Real