Новости Кино 13.08.2025 comment views icon

"Пираты Карибского моря 6": Джонни Депп повторит роль Джека Воробья при одном условии

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Пираты Карибского моря 6": Джонни Депп повторит роль Джека Воробья при одном условии

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» рассказал, что Джонни Депп готов вернуться к сотрудничеству с Disney и повторить роль Джека Воробья в новом фильме франшизы. Однако для этого есть одно и довольно простое условие — хороший сценарий.

«Если ему понравится, как написана роль, я думаю, он бы ее сыграл», — говорит Джерри Брукхаймер, комментируя слова о том, что Депп «открыт» к возвращению.

Конечно, заявление неофициальное, но это большой сдвиг. Disney разорвал сотрудничество с Деппом в 2018 году после того, как Эмбер Херд публично обвинила его в насилии в статье Washington Post. Во время рассмотрения дела о клевете в 2022 году Депп клялся, что не вернется к сотрудничеству со студией «и за $300 млн». Однако время и, возможно, правильный сценарий, похоже, могут изменить это убеждение.

Нові "Пірати Карибського моря": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця, але є одна умова
Джонни Депп и Джерри Брукхаймер на съемочной площадке фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Фото: Peter Mountain / Disney

Ранее Брукхаймер говорил, что новая часть «Пиратов» станет перезагрузкой, однако Воробей будет присутствовать в истории. Сейчас сценарий пишет Джефф Натансон, который заменил Крейга Мезина и Теда Элиота. Последняя версия, по словам продюсера, имеет «удивительный» третий акт и близится к завершению.

Ранее также ходили слухи о женской версии «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли. Но Брукхаймер не упоминал ее в последнем интервью.

Последний раз Депп играл Джека Воробья в фильме «Мертвецы не рассказывают сказки» в 2017 году. С тех пор актер снялся в паре низкобюджетных лент, таких как «Во всё тяжкое» и «В ожидании варваров», тогда как последний проект актера «Моди» показали на кинофестивале в Сан-Себастьяне, но он, кажется, не имел широкого мирового проката. Суды Херд и Депп в конце концов урегулировали, однако в недавнем интервью The Sunday Times актер с грустью называл себя «манекеном для краш-тестов движения MeToo».

Франшиза «Пираты Карибского моря» в целом принесла Disney около $4,5 млрд: первая часть серии «Проклятие Черной Жемчужины» вышла в 2003 году, и после того, как собрала $653 млн только в США, в компании решили снять сразу два продолжения методом «бэк-ту-бэк». Новый фильм должен стать шестым по счету в серии.

Приквел «Рэмбо» о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг

Источник: EW, Word of Real

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
«Джон Уик 5»: режиссер все еще не знает, как «притянуть за уши» героя Киану Ривза в новый фильм
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb
«Сбежал от темы и морали»: Джеймс Кэмерон «разнес» хитовый фильм Кристофера Нолана с семью «Оскарами»
Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг
Трейлер хоррора «Мальчики Авраама» от сына Стивена Кинга возвращает Дракулу и Ван Хельсингов
Apple разозлила владельцев iPhone рекламой в Apple Wallet — приложение выдает оповещения с анонсом фильма «Формула-1»
«Симпсоны» убили одного из главных членов семьи — зрители растеряны, продюсер говорит, что у сериала «нет канона»
Трейлер фильма «Аватар 3» слили в сеть — первый взгляд на Людей Пепла и дежавю с «Путём воды»
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки
Утечка зарплат «Супермена» — одна из звезд заработала в три раза больше, чем Дэвид Коренсвет
Первый трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» — Раянг Гослинг отправляется в миссию по спасению Солнца
Отмененный "Звездный путь" Квентина Тарантино имел "сумасшедший" сюжет о гангстерской Земле 1930-х годов
Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшему
Pixar пересняла «Элио», чтобы убрать квир-персонажа — режиссера уволили, а бюджет вырос вдвое
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Трейлер sci-fi хоррора «Хищник: Планета смерти» — Яутжа-изгнанник становится добычей, а Эль Фэннинг «полусинтетиком» Вейланд-Ютани
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить