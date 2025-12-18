Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность

Лишь ленивый геймер не ругал Unreal Engine, и Epic, кажется, прислушалась. В требовательном тестовом демо Unreal Engine 5.7 на четверть производительнее 5.4 на RTX 5080.

Сравнительное видео на YouTube-канале MxBenchmarkPC наглядно показывает улучшение производительности в последней версии. Параллельная работа на Unreal Engine 5.4 и 5.7 реалистичной демонстрации Photorealistic Venice Tech Demo, созданного Scans Factory, позволяет оценить потенциал движка.

По словам ютубера, на RTX 5080 «производительность в UE 5.7 улучшилась до 25% (в зависимости от сцены). Но версия 5.7 тлучше использует ресурсы, следовательно, энергопотребление видеокарты теперь выше». Производительность процессора Intel Core i7-14700F также значительно улучшилась, до 35%, что. Это приводит к «более стабильной частоте кадров с меньшим количеством задержек во всех сценах». Последнее особенно приятно, поскольку самой большой проблемой игр на Unreal Engine 5 являются именно неприятные просадки производительности.

Unreal Engine 5.7 также приносит некоторые улучшения качества изображения, как отмечает MxBenchmarkPC в своем анализе. К сожалению, качество шумоподавления Lumen улучшилось лишь немного, поэтому такие технологии, как NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, все еще лучше, чем встроенные технологии движка.

«Что касается качества изображения, UE 5.7 предлагает более стабильное и точное освещение Lumen, и гораздо более высокое качество отражений Lumen (одновременно с лучшей производительностью)», — отмечает MxBenchmarkPC.

Очень приятно, что Epic исправляет наиболее раздражающие недостатки движка, который иногда считают проклятием современных игр. Также приятно, что, на демке можно увидеть украинские флаги на зданиях Венеции.

