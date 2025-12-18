Новости Технологии 18.12.2025 comment views icon

Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність

Лишь ленивый геймер не ругал Unreal Engine, и Epic, кажется, прислушалась. В требовательном тестовом демо Unreal Engine 5.7 на четверть производительнее 5.4 на RTX 5080.

Сравнительное видео на YouTube-канале MxBenchmarkPC наглядно показывает улучшение производительности в последней версии. Параллельная работа на Unreal Engine 5.4 и 5.7 реалистичной демонстрации Photorealistic Venice Tech Demo, созданного Scans Factory, позволяет оценить потенциал движка.

По словам ютубера, на RTX 5080 «производительность в UE 5.7 улучшилась до 25% (в зависимости от сцены). Но версия 5.7 тлучше использует ресурсы, следовательно, энергопотребление видеокарты теперь выше». Производительность процессора Intel Core i7-14700F также значительно улучшилась, до 35%, что. Это приводит к «более стабильной частоте кадров с меньшим количеством задержек во всех сценах». Последнее особенно приятно, поскольку самой большой проблемой игр на Unreal Engine 5 являются именно неприятные просадки производительности.

Unreal Engine 5.7 также приносит некоторые улучшения качества изображения, как отмечает MxBenchmarkPC в своем анализе. К сожалению, качество шумоподавления Lumen улучшилось лишь немного, поэтому такие технологии, как NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, все еще лучше, чем встроенные технологии движка.

Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність

«Что касается качества изображения, UE 5.7 предлагает более стабильное и точное освещение Lumen, и гораздо более высокое качество отражений Lumen (одновременно с лучшей производительностью)», — отмечает MxBenchmarkPC.

Очень приятно, что Epic исправляет наиболее раздражающие недостатки движка, который иногда считают проклятием современных игр. Также приятно, что, на демке можно увидеть украинские флаги на зданиях Венеции.

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
На PS5 стартовали предварительные загрузки S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра весит более 150 ГБ
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8 — программируемые шейдеры в корне изменили игры
Разработчики The Witcher 4 покажут на The Game Awards 2025... ничего
Босс Krafton спрашивал ChatGPT, как избежать выплаты бонусов для разработчиков Subnautica 2, — отчет по судебному иску
Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года
В Steam стартовала "Черная пятница" со скидками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM и другие
Лучше, чем GOTY: студию-создателя S.T.A.L.K.E.R. 2 признали "нежелательной" организацией в рф
Steam в октябре 2025: неожиданная смена лидера среди видеокарт, Windows 10 и Intel продолжают падение
Nuevo Paraiso: большой мод Red Dead Redemption 2 воссоздает Мексику из первой игры
CD Projekt RED: новая трилогия The Witcher выйдет в течение 6 лет
CEO Ubisoft об Assassin's Creed Shadows: перестали "кормить троллей" и быстро убрали "фальшивые ссоры" вокруг игры
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin' для украинских локализаций
Баг в Steam перезаписывает загруженную игру, если установить другую или мод с подобным названием
Хромбуки становятся игровыми ПК: Google и NVIDIA дарят новым покупателям Chromebook годовую подписку GeForce Now
Steam запустил опцию "Личный календарь" — рекомендации новых игр на основе ваших предпочтений
Анонсирован Warhammer Survivors — первый "рогалик" во франшизе с героями 40K и Age of Sigmar
Вышла Battlefield REDSEC — бесплатная "королевская битва" на основе шестой игры
Фэнтезийная RPG с колоритом Dark Messiah: появились первые 8 минут геймплея Fatekeeper
Хитрый трюк в ARC Raiders позволяет сохранить весь лут с обучения
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 наград и Игра года (бонусом патч и украинская локализация)
Nintendo анонсирует "Черную Пятницу" — большие скидки на игры и аксессуары
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить