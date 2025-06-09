Новости Military Tech 09.06.2025 в 13:09 comment views icon

Уничтожены МиГ-31К и «Кинжалы» — Украина атаковала аэродром «Саваслейка» в РФ и отбила сотни воздушных целей

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Андрій Русанов

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Уничтожены МиГ-31К и «Кинжалы» — Украина атаковала аэродром «Саваслейка» в РФ и отбила сотни воздушных целей

Генеральный штаб ВСУ сообщает о поражении российской стратегической авиации на аэродроме «Саваслейка». МиГ-31, из-за взлета которых объявляют тревогу, стало меньше.

Поскольку стратегическая авиация россии не должна существовать, в ночь на 9 июня ССО ВСУ совместно с другими подразделениями поразили аэродром «Саваслейка» в нижегородской области. Его российские оккупанты часто используют для нанесения ударов по Украине издалека. В частности, оттуда взлетают носители баллистических ракет «Кинжал» МиГ-31К.

По сообщению Генштаба, одним таким носителем только что стало меньше. По предварительным данным, в результате атаки поражен один МиГ-31К и один Су-30/34, информация уточняется. Аэродром расположен в 660 км от границ Украины.

«Кинжалам», которые были выпущены россиянами прошлой ночью, тоже не пришлось поразить цели (согласно сообщению, они направлялись в Дубно). Речь идет о четырех сбитых ракетах из четырех запущенных. Также Воздушные Силы ВСУ сообщили о почти полном отражении огромной атаки с 499 средствами воздушного нападения. Ночью Украину атаковали;

  • 479 БПЛА «Шахед» и имитаторы для отвлечения внимания ПВО
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал» Кинжал»
  • 10 крылатых ракет Х-101
  • 3 крылатых ракеты Х-22
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П
  • 1 крылатая ракета Х-35

Из них силы ПВО обезвредили 479 средств: 292 сбиты огневым поражением, а 187 — локально потеряны, вероятно, из-за действия средств РЭБ и по другим причинам. Жертв и разрушений не удалось вызвать:

  • 277 «Шахедам», которые были сбиты
  • 183 «Шахедам», потерянным или пораженным РЭБ
  • 10 сбитых ракет Х-101
  • 4 указанным «Кинжалам» Кинжалам»
  • 2 потерянным Х-22, 2 Х-31П и 1 Х-35
Знищені МіГ-31К та «Кинджали» — Україна атакувала аеродром «Саваслейка» в рф та відбила сотні повітряних цілей
Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

В 10 локациях все же произошли попадания, а обломки падали в 17 местах. Учитывая огромный масштаб атаки, ее успешное отражение можно считать выдающимся достижением. Рапорт ПС ВСУ косвенно подтверждает сравнительно небольшое количество сообщений о поражениях на местах.

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