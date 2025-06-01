Украина разбомбила аэродром «Оленья» и другие авиабазы ​​в россии — яркие видео взрывов

Утро у российских военных преступников на базе стратегических бомбардировщиков «Оленья» и на других военных аэродромах началось не с кофе, а со взрывов.

Многочисленные видео и текстовые сообщения из россии подтверждают атаки беспилотников и взрывы не только на «Оленья» в мурманской области, но и на других аэродромах дальней авиации, в частности возле тркутска. Кадры свидетельствуют о применении дронов, а сообщения — о десятках взрывов. также, вероятно, некоторые видео сделаны непосредственно с БПЛА.

Авиабаза «Оленья» много раз появлялась в новостях — именно из отчетов взлетают бомбардировщики, которые атакуют ракетами украинские города. Аэродром расположен в Мурмаской области россии, недалеко от мурманска и вблизи города оленегорск — примерно в 1700 км от границ Украины.

Издание «Новости.LIVE» сообщает со ссылкой на собственные источники, что атака дронов является результатом спецоперации СБУ. Согласно сообщению, известно о поражении более 40 самолетов, в частности разведывательных А-50, ракетоносцев Ту-95 и Ту-22 М3. Операция якобы получила название «Паутина».

«Так, на одном видео видно, как пылает аэродром «Белая» и слышен голос главы СБУ, генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует «хлопок», — пишут «Новости.LIVE».

Кроме базы «Оленья» также пылает аэродром «Белая» в иркутской области — более 4000 км от Украины. Сообщения местных российских СМИ также указывают на поражение аэродрома «Дягилево» в рязанской области. В некоторых сообщениях говорится о взрывах в ивановской области, где расположен стратегический аэродром «Иваново-Северный».

«Операция даже не мирового и не векового масштаба — это умеренный уровень. Даже сложно с чем-то сравнить: украинцы, конечно, подняли планку до сверхоблачных высот. … Давайте зафиксируем: в принципе непоправимую, дорогую, как хрусталь, стратегическую авиацию ВКС РФ сегодня выбили [автор употребляет другое похожее слово] FPV-дронами на другом конце земного шара, которые стаями вылетели из КамАЗов на местах», — оценивает события военный обозреватель Игаль Левин.

Широкие круги экспертов считают, что россия пока не способна производить стратегические бомбардировщики, по крайней мере в значительном количестве. некоторые из имеющихся «каннибализируются», то есть идут на запчасти для ремонта других. Потеря российскими оккупантами хотя бы нескольких таких самолетов — значительное военное достижение.