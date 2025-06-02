Илон Маск о «российском Перл-Харборе»: «Дроны — будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет»

Ранее не слишком благосклонный к Украине Илон Маск прокомментировал сообщение Шона Магуайра, совладельца Sequoia Capital, посвященное украинской атаке дронами на авиацию рф.

В социальной сети Х Магуайр опубликовал одно из видео атаки российской стратегической авиации дронами СБУ. Он прокомментировал удар, приведя цифры по расстояниям и ущербу, вызванному дронами (которые затем были уточнены официально).

Drones are the future of warfare. Manned aircraft are not. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

«Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов за более чем 1000 км внутри россии. Убытки в размере более $1 млрд от дронов стоимостью менее $1 млн. Критическая инфраструктура больше не в безопасности», — на что Маск ответил фразами, вынесенными в заголовок.

Вчера глава СБУ Василий Малюк доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах операции «Паутина», которую тщательно планировали более полутора лет. Руководство атакой осуществлялось с территории рф, в непосредственной близости к одному из областных управлений фсб. В ходе операции 117 дронов поразили 34% стратегических воздушных носителей крылатых ракет врага. Украинские агенты, которые действовали на территории многих регионов россии, были успешно выведены, и сейчас находятся в безопасности. В официальном сообщение СБУ отмечает убытки российского агрессора в размере $7 млрд.

OSINT-исследователь и украинский военный Mortis Æterna, ссылаясь на данные Military Balance, утверждает, что указанные президентом 34% — это даже более 40 самолетов, о которых ранее говорили анонимные источники СМИ. Он отмечает, что на самом деле убытки являются непоправимыми, поскольку россия больше не производит стратегическую авиацию. Опираясь на спутниковые снимки, которые появились вечером, украинские OSINT-еры «Око Гора» подсчитали документально подтверждено поражение 13 самолетов на авиабазах «Оленья» (мурманская область рф) и «Белая» (иркутская область). В частности, речь идет о 8 Ту-95, 4 Ту-22М3 и 1 Ан-12.

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Фраза Шона Магуайра об опасности для критической инфраструктуры несет большой стратегический смысл. Украинская операция продемонстрировала, что внезапную атаку может ожидать кто угодно и где угодно, за пределами россии и Украины. Подобные нападения застают врасплох военную и, возможно, другую инфраструктуру стоимостью в миллиарды долларов. Почти наверняка украинский опыт будут изучать другие государства или группировки. Расположение в глубине любой страны и традиционные формы защиты стратегических объектов больше не кажутся достаточными. Украинские дроны ранее достигли этого на море, а сейчас направляются к господству в воздухе.