Илон Маск о «российском Перл-Харборе»: «Дроны — будущее войны. Пилотируемые самолеты — нет»

Ранее не слишком благосклонный к Украине Илон Маск прокомментировал сообщение Шона Магуайра, совладельца Sequoia Capital, посвященное украинской атаке дронами на авиацию рф.

В социальной сети Х Магуайр опубликовал одно из видео атаки российской стратегической авиации дронами СБУ. Он прокомментировал удар, приведя цифры по расстояниям и ущербу, вызванному дронами (которые затем были уточнены официально).

Drones are the future of warfare.

Manned aircraft are not.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025