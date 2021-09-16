



Уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР. Крім того, посвідчення водія відтепер можливо отримати за допомогою національного оператора поштового зв’язку або кур’єра. Такі рішення були прийняті під час чергового засідання Кабінету Міністрів України.

«Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку», — зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою Уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Уряд також ухвалив постанову, яка дозволить вдосконалити отримання водійських прав, які були оформлені під час заміни. Після замовлення водійського посвідчення в Дії чи електронному кабінеті водія їх можна буде отримати на відділення Укрпошти або кур’єром.

«В умовах пандемії COVID-19 можливість отримати водійське посвідчення поштою або кур’єром особливо актуальна. Замість того, щоб йти особисто до сервісного центру МВС, українці зможуть замовити нове посвідчення в найближче відділення Укрпошти або доставку кур’єром та забрати у зручний для себе час без черг. Це дозволить отримати послуги швидко, зручно, а найголовніше — безпечно» — відзначили в Мінцифри.

Щоб отримати водійське посвідчення через Дію з можливістю доставки готового документа, треба зробити наступні кроки:

Зайдіть у застосунок Дія в розділ «Послуги» — «Заміна посвідчення водія»

Виберіть причину заміни та вкажіть місце реєстрації проживання

Виберіть спосіб доставки водійського посвідчення

Прикріпіть скан або фото актуальної медичної довідки та підтвердьте відображення у водійському посвідченні групи крові та резус-фактора

Вкажіть контактні дані

Підпишіть заяву

Після підписання та відправлення заяви оплатіть за послуги з видачі посвідчення водія та доставки

Як тільки водійське буде готове, воно з’явиться у вас у Дії, а пластиковий документ доставлять згодом кур’єром або у вибране відділення Укрпошти.

Зазначимо, що так вже працює послуга єМалятко — 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Понад 2000 батьків вже отримали свідоцтво про народження через Укрпошту завдяки єМалятко. Проєкт реалізовується у співробітництві з МВС, Головним сервісним центром МВС України та ДП “Інфотех”.

Джерело: МВС, Мінцифри