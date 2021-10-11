Кабінет Міністрів України на засіданні 11 жовтня ухвалив зміни до «карантинної» постанови (№1236), які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» рівень епіднебезпеки. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів — йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Водночас нові правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень, зазначають в МОЗ.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів буде нести перевізник.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з територіальним розподілом на чотири карантинні зони («зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону») по рівню епідемічної небезпеки та введення карантинних обмежень відповідно до епідемічної ситуації. У вересні його продовжили до 31 грудня 2021 року. Також з 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину — культурним, освітнім та спортивним закладам дозволено працювати без обмежень лише за умови, якщо принаймні 80% працівників та 100% відвідувачів будуть вакцинованими однією або двома дозами. Днями МОЗ також затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.