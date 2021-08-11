Уряд затвердив програму будівництва загальнонаціональної цифрової телемережі МХ-7 — 12 ТВ-каналів, 158 передавачів та кредит на 490 млн грн





Кабінет Міністрів України затвердив Програму підвищення обороноздатності й безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

Програма передбачає будівництво Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення цифрової багатоканальної мережі МХ-7. Вона забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення в тому числі у віддалених та прикордонних регіонах країни, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив.

За словами заступника Голови Держспецзв’язку Володимира Трофименка, після відключення аналогового мовлення склалася парадоксальна ситуація, коли частина українських громадян не мають доступу до українського телебачення.

«Багато українців, особливо в прикордонних регіонах, можуть переглядати виключно канали сусідніх країн. Особливо загрозливою є ситуація на кордоні з країною-агресором та тимчасово окупованими територіями. Адже єдиним джерелом інформації там є пропагандистські канали нашого сусіда. Будівництво державного мультиплексу дасть можливість повернути громадянам України українське мовлення та забезпечить їх не перекрученою пропагандистами інформацією», — заявив Володимир Трофименко.

Для запуску Мультиплексу МХ-7 потрібно придбати та встановити 158 цифрових телевізійних передавачів для забезпечення трансляції до 12 телевізійних програм і трьох програм суспільного радіо. Документ також передбачає залучення кредитних коштів на будівництво державного мультиплексу під державні гарантії в обсязі 490 млн грн.

«Ми очікуємо в найкоротші терміни прийняття ще однієї постанови Кабінету Міністрів України, яка забезпечить надання державних гарантій для отримання Концерном кредиту і фактично запустить будівництво мультиплексу», — підкреслив Володимир Трофименко.

Зазначимо, що мовлення МХ-7 відбуватиметься у стандарті DVB-T2, який є сучасним європейським стандартом ефірного цифрового мовлення. Цей стандарт забезпечує покращену якість телевізійного зображення та звуку, а також дає змогу транслювати збільшення кількість телевізійних програм у рамках виділеного частотного діапазону. Такий стандарт застосовується у Німеччині, Італії, Великобританії, Швеції, Фінляндії та Іспанії.

Джерело: Держспецзв’язку