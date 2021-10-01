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Организация USB Implementers Forum (USB-IF), занимающаяся развитием и продвижением наиболее распространенного периферийного интерфейса Universal Serial Bus (USB), представила новую программу сертификации устройств USB, основанную на спецификациях USB4, USB Type-C и USB Power Delivery.

Цель Certified USB Logo Program (официальное название программы) — унифицировать брендинг и уменьшить путаницу. Вот только, как показывает практика и опыт, каждый раз, когда USB-IF пытается все упростить, становится только хуже и возникает еще большая путаница.

В рамках новой программы USB-IF представила логотипы для маркировки кабелей и адаптеров питания USB. Теперь на них отображается не только скорость передачи данных, но и номинальная мощность зарядки. Идея состоит в том, чтобы упростит жизнь потребителям, предоставив им простой способ определить характеристики и возможности сертифицированных USB-кабелей и зарядных устройств. Наглядное представление о «простоте» в понимании USB-IF дает таблица из семи новых логотипов с указанием максимальной мощности и скорости передачи данных.

Новый брендинг вводит новейший протокол USB Power Delivery (USB PD) 3.1, который в свою очередь является частью спецификации USB Type-C 2.1 и предполагает увеличение предела мощности до 240 Вт.

Официальная спецификация USB PD 3.1 предусматривает два значения мощности — 60 Вт или 240 Вт.

Для унификации новой маркировки также введены логотипы Certified USB4 с указанием максимальной скорости передачи данных — 20 или 40 гигабит в секунду. Также предусмотрены логотипы с одновременным указанием мощности зарядки и скорость передачи данных, и отдельный логотип для зарядных устройств, рассчитанных на передачу мощности до 240 ватт. На изображении выше показан логотип 240 Вт — для сертифицированных кабелей USB Type-C, рассчитанных на мощность 60 Вт, предусмотрен соответствущий логотип.

Как видим, USB-IF все максимально упростила и теперь рядовому потребителю не составит никакого труда разобраться.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила законопроект о введении единого зарядного устройства с разъемом USB-C и исключения зарядных блоков из комплекта поставки мобильных устройств.