Еврокомиссия предложила сделать USB-C обязательным для зарядки всех мобильных устройств, включая iPhone

Цель инициативы — сократить электронные отходы.

Еврокомиссия на заседании 23 сентября официально представила проект закона по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей. Как и предполагалось, единым стандартом хотят сделать USB-C. Кроме того, комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядных устройств отдельно от самих гаджетов.

Are your chargers piling up in a drawer?

We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.

A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.

