Еврокомиссия предложила сделать USB-C обязательным для зарядки всех мобильных устройств, включая iPhone

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Цель инициативы — сократить электронные отходы.

Еврокомиссия на заседании 23 сентября официально представила проект закона по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов, камер, наушников, колонок и игровых консолей. Как и предполагалось, единым стандартом хотят сделать USB-C. Кроме того, комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядных устройств отдельно от самих гаджетов.

Are your chargers piling up in a drawer? We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices. A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste. Read more: https://t.co/hkspfjwlhu #DigitalEU pic.twitter.com/ZhWZ8xSGKH — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 23, 2021

Теперь инициативу по стандартной процедуре должен рассмотреть Европарламент. Если закон будет окончательно принят, производители также будут вынуждены сделать свои стандарты быстрой зарядки совместимыми и предоставлять клиентам информацию о том, какие стандарты зарядки поддерживают их устройства. Для внесения соответствующих изменений авторами законопроекта предусмотрено 24 месяца.

Инициатива затрагивает только устройства, использующих проводные, а не беспроводные зарядные устройства, заявил на пресс-конференции комиссар ЕС Тьерри Бретон, добавив, что «в области беспроводной зарядки есть много возможностей для инноваций».

«Европейские потребители достаточно долго испытывали разочарование из-за несовместимых зарядных устройств, скапливающихся в их ящиках. Мы предоставили участникам рынка достаточно времени, чтобы они могли предложить собственные решения, но теперь пришло время законодательных инициатив» Маргрет Вестагер комиссар ЕС по вопросам конкуренции

Сегодняшняя инициатива ЕК сосредоточена на зарядном порте на стороне устройства, но Комиссия заявляет, что в конечном итоге надеется обеспечить «полную совместимость» на обоих концах кабеля. Разъем источника питания будет рассмотрен в докладе, который выйдет позже в этом году.

Этому законопроекту предшествовала резолюция о едином стандарте зарядки мобильных устройств, которую Европарламент утвердил в январе 2020 года. И тогда только Apple выступала против — производитель iPhone заявил, что она «задушит инновации» и непреднамеренно создаст еще больше электронных отходов.

Согласно исследованию Еврокомиссии, по состоянию на 2018 год половина гаджетов в ЕС оснащались разъемом microUSB, еще 29% — USB-C, а 21% — разъем Lightning, используемый в устройствах Apple.

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Принятие этого закона не обязательно означает, что Apple будет вынуждена отказаться от Lightning в iPhone в пользу USB-C. Производитель вполне может воспользоваться лазейкой и просто включить в комплект переходник. В последнее время все чаще звучат предположения, что если Apple и откажется от Lightning, то скорее в пользу собственной технологии беспроводной зарядки MagSafe, а не USB-C.

Что же касается исключения зарядных блоков из комплекта поставки мобильных устройство, то здесь Apple сыграла на опережение — с выходом iPhone 12 в 2020 году. И ее примеру последовали многие производители Android, включая Samsung, Xiaomi и Google.