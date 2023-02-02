Ушла эпоха: последний Boeing 747 передали заказчику — за 50+ лет было выпущено 1574 авиалайнера

Компания Boeing сняла с производства культовую модель широкофюзеляжного авиалайнера Boeing 747 и передала в руки заказчика последний выпущенный экземпляр.

Процесс передачи проходил на глазах множества приглашённых людей, включая поставщиков, клиентов, знаменитостей, а также нынешних и бывших сотрудников. В том числе присутствовали первоначальные работники, известные как «Суперсемейка», построившие первый 747. Церемония по передаче последнего выпущенного Boeing 747 заказчику – авиакомпании Atlas Air Worldwide – проходила на заводе компании в Эверетте.

Это событие знаменует окончание производства самолета, который выпускался на протяжении более 50 лет. Первый Boeing 747 был собран в 1968, первый полет состоялся в 1969, а коммерческая эксплуатация началась в 1970 году. Boeing 747 стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским самолётом. Этот самолёт позволил примерно вдвое увеличить количество перевозимых пассажиров за один рейс, тем самым снизив стоимость отдельного билета.

На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, сохраняя этот статус на протяжении 36 лет. За время своего существования самолёт претерпел ряд модернизаций и выпускался в различных версиях. На пике своей популярности в 1990 году Boeing поставила 70 единиц этой модели за один год.

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Но со временем Boeing 747 всё же устарел. В конечном итоге он стал уступать некоторым более новым самолётам, особенно двухмоторным моделям Boeing, которые могут летать по тем же маршрутам, но более эффективно использовать топливо. Ещё в 2020 году Boeing объявила, что собирается вывести модель из эксплуатации через несколько лет – лет после того, как будет выполнен последний заказ на неё.

В 2022 году компания поставила всего пять самолётов Boeing 747, а за всё время было собрано 1574 единицы этой модели. После прекращения производства Boeing 747 линия остановлена, работники завода переведены на другие программы или уволились по собственному желанию.

Источник: Engadget