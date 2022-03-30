Условия «Дія.City» для IT-компаний упростили на период военного положения

Упрощение условий «Дія.City» стало следующим шагом правительства вслед за таможенными и налоговыми смягчениями, направленным на поддержку украинской экономики в состоянии войны с рф. О конкретных изменениях, максимально упрощающих получение специальных правовых и налоговых условий для IT-компаний, рассказали в Минцифре.

Как именно изменился режим «Дія.City»

Критерии для IT-компаний максимально упрощены. На время военного положения несоответствие критериям количества сотрудников, средней зарплаты и тому подобное не является причиной для лишения статуса резидента. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к «Дія.City».

Отменен отчет о соответствии и независимое аудиторское заключение. Чтобы упростить процесс администрирования компаниям, отчет не нужно будет представлять до 1 января года, который будет следующим после прекращения военного положения.

Налоговые условия «Дія.City» остаются неизменными.

Запуск «Дія.City» состоялся 8 февраля 2022 года. По состоянию на 15 марта более 100 украинских и международных IT-компаний стали резидентами «Дія.City». Подать заявку на резидентство в «Дія.City» и узнать условия можно на официальном сайте проекта, а получить консультацию по этой ссылкой.

До начала войны в Минцифре прогнозировали, что благодаря «Дія.City» темпы роста IT-индустрии могут удвоиться до 40–50% в год, а доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут возрасти с нынешних $6 млрд до $16,5-$17 млрд. В то же время количество рабочих мест в отрасли может увеличиться до 450 тыс., а IT-индустрия сможет достичь 10% ВВП страны (сейчас доля составляет около 3,7-4,2%).