Рада приняла закон, запускающий налоговую реформу для стимулирования экономики военного времени. Вместо НДС и налога на прибыль вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет

Запуск налоговой реформы в Украине, призванного снизить налоговую нагрузку на бизнес в условиях войны с россией, анонсировал Президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении к украинцам 15 марта. Буквально только что Рада приняла за основу и в целом законопроект № 7137-д о налоговых стимулах для бизнеса в условиях войны («Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану»). Документ поддержали 340 депутатов.

Важно: это закон для поддержки граждан и бизнеса в Украине, который является революционным и беспрецедентным решением в направлении налоговой либерализации и поддержки бизнеса. Он будет действовать на время военного положения.

Ключевые положения закона:

возможность для ФОП и юридических лиц с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей;

для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна;

определение особенностей начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;

уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза из горючего;

освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите;

освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии рф;

приостановка норм, предоставлявших право ипотекодержателю выселять из ипотечного жилья его жильцов, приобретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его.

Одновременно Рада продлила военное положение в Україні с 26 марта еще на 30 дней — до 25 апреля 2022 года.