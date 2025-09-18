Установить ПК на видеокарту: новая док-станция eGPU Aoostar EG01 дает такую возможность

Компания Aoostar, известная своими eGPU, начала тестирование новой док-станции для внешних видеокарт EG01. Хотя полноценной страницы продукта еще нет, первые изображения уже демонстрируют ключевые особенности устройства, включая довольно необычный дизайн.

EG01 — это док-станция для видеокарт с Thunderbolt 5, которая поддерживает полноразмерные настольные модели. При этом она совместима с блоками питания ATX/SFX и имеет опциональное крепление для мини-ПК сверху. Тем самым видеокарта остается полностью открытой. Такой подход фактически превращает eGPU-док в систему формата mini-ITX. Это решение особенно оценят те, кто планирует использовать EG01 не с ноутбуком или портативной консолью, а именно с компактным ПК для ежедневной работы или игр.

Новинка поддерживает сразу два интерфейса: Thunderbolt 5 и OCuLink. Они предлагают одинаковую эффективную пропускную способность в 64 Гбит/с и обеспечивают подключение графической карты через интерфейс PCIe 4.0 x4, то есть фактически лучшую скорость, доступную сегодня для внешних GPU-доков. Но именно Thunderbolt 5 выглядит более универсальным, ведь может одновременно передавать питание, видеосигнал и использует более компактный кабель.

Главное отличие от предыдущих устройств Aoostar в том, что EG01 совместим с любыми настольными видеокартами, но не имеет встроенного блока питания. Вместо этого предусмотрено крепление для сторонних ATX или SFX-модулей. Это дает пользователям гораздо больше гибкости: можно самостоятельно выбрать нужный блок питания и легко заменить его в будущем.

Ранее Aoostar предлагала модели с интегрированными БП на 400-800 Вт. Такие варианты ограничивали выбор видеокарт — например, док с 400 Вт позволял ставить GPU с TDP не более 250 Вт, а модель с 500 Вт — до 350 Вт. Это фактически сводило выбор к среднему сегменту видеокарт AMD и NVIDIA.

Благодаря новой концепции в EG01 пользователь может построить систему, которая изначально будет иметь достаточно мощности под актуальную видеокарту, а впоследствии легко обновится — стоит лишь заменить блок питания на более производительный.

Цена и дата выхода пока что не раскрыты. На страничке значится лишь «скоро будет».

