Новости Устройства 18.09.2025 comment views icon

Установить ПК на видеокарту: новая док-станция eGPU Aoostar EG01 дает такую возможность

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Встановити ПК на відеокарту: нова докстанція eGPU Aoostar EG01 дає таку можливість

Компания Aoostar, известная своими eGPU, начала тестирование новой док-станции для внешних видеокарт EG01. Хотя полноценной страницы продукта еще нет, первые изображения уже демонстрируют ключевые особенности устройства, включая довольно необычный дизайн.

EG01 — это док-станция для видеокарт с Thunderbolt 5, которая поддерживает полноразмерные настольные модели. При этом она совместима с блоками питания ATX/SFX и имеет опциональное крепление для мини-ПК сверху. Тем самым видеокарта остается полностью открытой. Такой подход фактически превращает eGPU-док в систему формата mini-ITX. Это решение особенно оценят те, кто планирует использовать EG01 не с ноутбуком или портативной консолью, а именно с компактным ПК для ежедневной работы или игр.

Новинка поддерживает сразу два интерфейса: Thunderbolt 5 и OCuLink. Они предлагают одинаковую эффективную пропускную способность в 64 Гбит/с и обеспечивают подключение графической карты через интерфейс PCIe 4.0 x4, то есть фактически лучшую скорость, доступную сегодня для внешних GPU-доков. Но именно Thunderbolt 5 выглядит более универсальным, ведь может одновременно передавать питание, видеосигнал и использует более компактный кабель.

Встановити ПК на відеокарту: нова докстанція eGPU Aoostar EG01 дає таку можливість

Главное отличие от предыдущих устройств Aoostar в том, что EG01 совместим с любыми настольными видеокартами, но не имеет встроенного блока питания. Вместо этого предусмотрено крепление для сторонних ATX или SFX-модулей. Это дает пользователям гораздо больше гибкости: можно самостоятельно выбрать нужный блок питания и легко заменить его в будущем.

Ранее Aoostar предлагала модели с интегрированными БП на 400-800 Вт. Такие варианты ограничивали выбор видеокарт — например, док с 400 Вт позволял ставить GPU с TDP не более 250 Вт, а модель с 500 Вт — до 350 Вт. Это фактически сводило выбор к среднему сегменту видеокарт AMD и NVIDIA.

Благодаря новой концепции в EG01 пользователь может построить систему, которая изначально будет иметь достаточно мощности под актуальную видеокарту, а впоследствии легко обновится — стоит лишь заменить блок питания на более производительный.

Цена и дата выхода пока что не раскрыты. На страничке значится лишь «скоро будет».

Источник: videocardz, tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Докстанция превращает Apple Mac mini в винтажный Mac
В первых обзорах iPhone 17 Pro сравнили с "Терминатором" Т800: мощный, громкий и агрессивный
Мультфильмы Ghibli и Zelda помогают бороться с депрессией, — исследование
Данные украинцев попали в открытый доступ во время тестирования "Е-нотариата" (ОБНОВЛЕНО)
"Фильм десятилетия": критики в восторге от черной комедии с Ди Каприо, 98% на Rotten Tomatoes и 96/100 от Metacritic
Слухи о редизайне MacBook Pro: 6 больших изменений, включая OLED-дисплей и сенсорное управление
Языковые модели ИИ ненадежны, однобоки и слишком самоуверенны, — исследование
Все электронные реестры украинцев войдут в Единую систему социальной сферы, — закон принят
"Оптический кошмар": дизайн Liquid Glass в iOS 26 доводит владельцев Apple iPhone до тошноты
Мой красный — это ваш красный. Исследование доказывает, что люди видят цвета одинаково
Обзор Motorola Watch Fit. Уже не фитнес-трекер, но еще не смарт-часы
Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить