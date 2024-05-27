AMD анонсировала Radeon RX 7650M XT — внешнюю видеокарту от AOOSTAR

AMD планирует выпустить новую видеокарту Radeon RX 7650M XT во внешнем формфакторе. Компания объявила о своих планах относительно нового продукта, который планируется запустить в июле этого года, объявление было сделано в Discord, поэтому сайт VideoCardz переспросил у представителя компании.

В AMD подтвердили, что устройство является внешним графическим решением, похожим на OneXplayer ONEXGPU (который поставляется с Radeon RX 7600M XT). Производитель AOOSTAR планирует выпустить «несколько спецификаций», что может означать другой TGP или объем памяти.

Модель eGPU, представленная AOOSTAR, имеет 1 выход HDMI, два выхода DP, 3 порта USB, порт OCULINK и USB Type-C. На плате есть 4 модуля памяти GDDR6 и 8-фазная система питания.

Текущая линейка RDNA3 для ноутбуков выглядит несколько неполной по сравнению с серией GeForce RTX 40. Видеокарта Radeon RX 7900M на базе графического процессора Navi 31XL пока является эксклюзивом лишь для одного ноутбука. Кажется странным, что AMD приложила усилия для такого ограниченного запуска.

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В то же время модели для ноутбуков RX 7600 и RX 7700 базируются исключительно на графическом процессоре Navi 33, который предлагает до 2048 потоковых процессоров. Учитывая выбранное название для RX 7650M XT, можно предположить, что это небольшое улучшение характеристик, а не масштабное обновление.

Хотя ходили слухи о том, что чип Navi 32 может появиться на ноутбуках, этого не произошло с тех пор, как GPU впервые стал доступным в сентябре прошлого года в настольных RX 7700/7800. AMD может представить обновленные мобильные графические процессоры Radeon на Computex или позже. Новая Radeon RX 6x50M была в свое время анонсирована на CES 2022. Мини ПК Minisforum AtomMan X7 Ti, о котором мы писали ранее, как раз имеет разъем OCuLink:

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