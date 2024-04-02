Утечка данных AT&T охватила около 73 млн активных и бывших абонентов американского телеком-гиганта

Американская телекоммуникационная компания AT&T начала изучать данные, опубликованные в даркнете около двух недель назад, и обнаружила, что утечка повлияла примерно на 8,6 млн владельцев активных аккаунтов и 65,4 млн бывших клиентов.

Reuters, ссылаясь на отчет AT&T, пишет, что утечка произошла до 2019 года, однако у компании «нет доказательств несанкционированного доступа к системам». Также неизвестно, поступили ли данные непосредственно от AT&T или от одного из ее поставщиков.

Существенного влияния на работу сетей инцидент не имел, говорят в компании, которая уже сбросила пароли для 7,6 млн активных клиентов и поддерживает связь со всеми пострадавшими.

Сеть AT&T охватывает около 290 миллионов человек в США. Утечка данных включает имена клиентов оператора, их домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и номера социального страхования.

Напомним, в декабре прошлого года крупнейший украинский оператор «Киевстар» подвергся масштабной кибератаке — президент компании Александр Комаров назвал ее «крупнейшей в мире хакерской атакой на телеком-инфраструктуру». Отмечалось, что первые попытки проникновения в систему хакеры, вероятно, российского ГРУ Sandworm, осуществили еще в марте 2023-го. Без связи и интернета на несколько дней остались более 24 млн абонентов оператора. Чтобы компенсировать потери клиентам «Киевстар» отменил абонплату на месяц — это обошлось в 3,6 млрд грн.

По данным Госспецсвязи, количество кибератак на украинские компании, правительственные организации и сектор безопасности и обороны в 2023 году выросло на 15,9%. В 2024 году атаки продолжились — в январе пострадал дата-центр «Парковый» из-за чего частично не работали сервисы «Нафтогаза», «Укрпошти» и «Укрзалізниці», а также система пересечения границы «Шлях».

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