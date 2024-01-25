«Укрпошта» и «Нафтогаз» пострадали из-за кибератаки – у них возникли перебои в работе

Российско-украинская война все активнее перебирается в киберпространство. В конце прошлого года целью российских хакеров стал «Киевстар». На прошлой неделе произошла мощная DDoS-атака на сайт ITC.ua. Также периодически совершаются атаки на monobank. В настоящее время наблюдается новая волна кибератак, направленная на украинские компании.

Так, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что была зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который использует эта компания. Из-за этого возникли проблемы в работе сайтов и колл-центра компании. Пока неизвестно, какой вред нанесла кибератака. О сроках возобновления сервисов компания сообщит дополнительно.

Кроме того, о сбоях в работе сообщила и «Укрпошта». По словам директора компании Игоря Смилянского, сегодня ночью произошла атака на информационную инфраструктуру партнеров. Из-за этого наблюдаются сбои в работе «Украпошты». Специалисты компании активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы.

«Укрпоште» уже удалось частично восстановить предоставление услуг. В настоящее время принятие платежей возобновлено почти по всей стране (96%). Также уже есть возможность выдавать посылки. Кроме того, возобновлена работа личного кабинета и API. В то же время, компания предупреждает о возможных задержках в доставке посылок.

Кроме того, из-за технического сбоя в работе дата центра временно отсутствует доступ к системе «Шлях» и сайту «Укртрансбезпеки».