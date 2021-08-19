Утекли данные о новых смарт-часах Fossil Gen 6, которые получат чипсет Snapdragon Wear 4100+





Конкуренция на рынке смарт-часов, работающих под управлением Wear OS, оживилась, и это не может не радовать. Неделю назад Samsung представила Galaxy Watch4, а теперь и Fossil готовится анонсировать топовую модель Gen 6.

Характеристики новинки, впрочем, оказались в сети еще до ее презентации. В качестве аппаратной платформы Fossil Gen 6 будет выступать чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, выпущенный в прошлом году. Чип построен по 12-нанометровому техпроцессу, он включает четыре ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1.7 ГГц. В состав системы-на-чипе также входит сопроцессор QCC1110, отвечающий за такие задачи, как мониторинг сна и подсчет шагов, которые не будут нагружать основной CPU.

Смарт-часы получат датчик SpO2 для определения уровня кислорода в крови. На циферблате также можно увидеть, что гаджет сможет измерять пульс, считать количество сожженных калорий, определять уровень кардиовыносливости и т.д.

Fossil Gen 6 будут предлагаться в двух размерах: 42 мм и 44 мм. Дизайн, в целом, напоминает предыдущие поколения часов. На боковом торце, как и прежде, расположены три клавиши (центральная кнопка поворотная). Диагональ дисплея составляет 1.28″, разрешение — 416х416 точек. Емкость оперативной памяти — 1 ГБ, встроенной — 8 ГБ. С часами можно нырять на глубину до 50 метров. Аккумулятора должно хватать минимум на 24 часа использования.

Ожидается, что стоимость Fossil Gen 6 составит около €299-329. В продажу часы должны поступить 27 сентября. Пока нет точной информации о том, будет ли устройство работать из коробки под управлением Wear OS 3.

Источник: 9to5google