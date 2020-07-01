Qualcomm анонсировала новые чипсеты Snapdragon 4100 для умных часов с Wear OS

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Компания Qualcomm подготовила к выпуску два новых мобильных процессора, предназначенных для применения в устройствах с операционной системой Wear OS. Чипсеты Snapdragon Wear 4100 и Snapdragon Wear 4100 Plus стали первым существенным обновлением аппаратной платформы для умных часов с 2018 года.

По заверениям Qualcomm, новые чипы обладают новыми быстрыми процессорами, они обеспечат большой прирост производительности GPU, памяти, камеры и улучшение автономности. В новинках применяются четыре вычислительные ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц, которые пришли на смену Cortex-A7 (1,1 ГГц) из Snapdragon Wear 3100. Кроме того, для производства новых чипов применяется более передовой технологический процесс производства – 12-нм вместо 28-нм. Qualcomm обещает прирост производительности более чем на 85%. Вместе с тем, новое графическое ядро Adreno A504 в 2,5 раза быстрее GPU из Snapdragon Wear 3100.

Флагманская модель Snapdragon Wear 4100 Plus представляет собой гибридную платформу, которая включает главный чипсет SDM429w и обновлённую версию постоянно активного сопроцессора QCC1110. Устройство предназначено для тех разработчиков устройств, которые намерены реализовать в своих гаджетах постоянно активные функции. Если же такие возможности не предусмотрены, разработчики могут воспользоваться моделью Snapdragon Wear 4100, содержащей только чипсет SDM429w.

Чипсет Snapdragon Wear 4100 Plus благодаря сопроцессору QCC1110 предлагает и ряд других улучшений по сравнению с предшественником. К ним относятся возможность отображать значительно большего количества оттенков цветов (64 тыс. по сравнению с 16 цветами для Snapdragon Wear 3100), а также поддержка новых функций в режиме часов. Речь идёт об отслеживании шагов, непрерывном отслеживании сердечного ритма, сигналах тревоги, тактильной обратной связи и др. Ранее для выполнения этих функций приходилось полагаться на основной процессор.

Благодаря переходу на более прогрессивный техпроцесс производства и некоторым техническим улучшениям удалось улучшить автономность на 25%.

Компания Qualcomm уже приступила к поставкам чипсетов Snapdragon Wear 4100 и Snapdragon Wear 4100 Plus производителям конечных устройств. Готовые умные часы с новыми чипами должны появиться на рынке на протяжении нескольких месяцев. Компании Mobvoi и Xiaotiancai уже заявили, что они работают над своими гаджетами на базе данных чипсетов.

Источник: The Verge