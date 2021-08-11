Samsung представила умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic c One UI Watch и платежами Google Pay — цены стартуют от 6 999 гривен

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Вместе с флагманскими гибкими смартфонами Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, о которых мы уже успели рассказать (1 и 2), Samsung анонсировала линейку умных часов Galaxy Watch4 с оболочкой One UI Watch на базе Wear OS 3 вместо использующейся в предыдущих моделях Tizen OS. Их изображения и характеристики попали в сеть еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

Всего Samsung представила две модели Galaxy Watch4 — спортивные Galaxy Watch4 с круглым «безрамочным» экраном и алюминиевым корпусом (обновление Galaxy Watch Active2 2019 года) и Galaxy Watch4 Classic (обновление Galaxy Watch3), выделяющиеся классическим дизайном с вращающимся механическим кольцом и корпусом из нержавеющей стали. Каждая из моделей получила по два размера: Galaxy Watch4 — 40 и 44 мм, а Galaxy Watch4 Classic — 42 и 46 мм.

Если говорить о дизайне, преемственность с прошлым поколением, безусловно, сохранена.

Технические характеристики Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Помимо новой программной платформы Galaxy Watch4 получили еще и новый аппаратный базис — это анонсированная накануне 5-нм SoC Exynos W920 с двухъядерным CPU (Cortex-A55) и GPU Mali-G68. На одном заряде часы могут автономно проработать до 40 часов. К слову, разрешение Always-On дисплеев повысилось до 396×396 пикселей в более компактных моделях и до 450х450 — в более крупных. В обоих случах плотность составляет 330 точек на дюйм.

Еще одна отличительная черта поколения Galaxy Watch4 — BioActive Sensor. Он объединяет все основные датчики, которые используются в современных умных часах. С помощью часов можно измерять пульс, снимать ЭКГ и выполнять биоимпедансный анализ тела. Кроме того, он позволяет отлеживать артериальное давление (впервые на умных часах), насыщение крови кислородом (SpO2) и измерять ряд других показателей здоровья — массу скелетных мышц, базальную скорость метаболизма, содержание воды и процентное содержание жира в организме.

В Galaxy Watch4 производитель сделал большую ставку на сборе и анализе данных о здоровье, но рассказать об этих функциях можно будет после тестирования устройств.

Более компактные модели будут официально продаваться в Украине и в вариантах eSIM с поддержкой 4G LTE.

Поскольку Galaxy Watch4 построены на базе Wear OS 3, то получили все преимущества новой версии носимой платформы Google. Кроме того, Google обновила некоторые свои стандартные приложения — они получили обновленный интерфейс в соответствии с новой дизайн-системой Material You и расширенную функциональность. Как мы уже успели рассказать в предыдущей заметке, платежный сервис Google Pay официально заработал на умных часах Wear OS в Украине и еще 15 странах. Кроме того, вышло отдельное приложение YouTube Music для Wear OS, а сторонние приложения теперь поддерживают плитки (Tiles), которые до этого момента были доступны только Google и ее OEM-парнерам.

Фото Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Цены и сроки поступления в продажу