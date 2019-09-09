Летающее такси все ближе. Daimler и Geely помогут (финансово) коммерческому аэротакси Volocopter взлететь до 2021 года

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Немецкий стартап Volocopter (бывшее название E-volo), разрабатывающий беспилотное летающее такси, объявил об успешном закрытии очередного раунда финансирования. По его итогам компания привлекла дополнительных инвестиций на общую сумму €50 млн.

Новый раунд серии C возглавила компания Zhejiang Geely Holding Group, совместное предприятие немецкого автопроизводителя Daimler AG и китайского автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding). Также в новом раунде финансирования поучаствовали новые и существующие инвесторы проекта из США, Европы и Азии, но стартап не конкретизирует названий компаний.

С момента основания в 2011 году Volocopter уже привлек больше €81 млн, в том числе от Intel и Daimler. Полученные инвестиции компания направит на подготовку к запуску коммерческого сервиса аэротакси, который должен заработать до 2021 года. Кроме того, сделка с Geely предполагает создание совместного предприятия, которое займется развитием инфраструктуры для аэротранспорта в Китае.

В общем сомнений, что Volocopter сможет запустить сервис беспилотного аэротакси, опередив Kitty Hawk Cora Ларри Пейджа и других конкурентов, остается все меньше.

Напомним, в прошлом месяце Volocopter представила финальный дизайн беспилотного аэротакси VoloCity, которое сможет перевозить двух человек на расстояния до 35 км со скоростью полета до 110 км/ч, и провела тестовый полет одного из своих прототипов в аэропорту Хельсинки.

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