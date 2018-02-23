В 2017 году у «Киевстара» выросло количество абонентов и доходы

Оператор сотовой связи «Киевстар» подвёл итог работы в 2017 году. При этом компания отмечает рост всех основных показателей. В частности, за 2017 год абоненты «Киевстар» стали больше говорить и пользоваться мобильным интернетом, активно переходили на новые безлимитные тарифы и подключали услуги FMC (fiх mobile convergence – продукт, который объединяет услуги мобильной связи, домашнего интернета и телевидения в одном предложении «Киевстар Все вместе»). Вместе с тем, количество абонентов за четвертый квартал 2017 года выросло на 400 тыс. – до 26,5 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Все это привело к росту доходов оператора по всем основным категориям – от мобильной связи до «Домашнего интернета».

Абоненты «Киевстар» стали намного активнее использовать мобильный интернет – в 4 квартале 2017 года среднемесячное потребление трафика на абонента мобильного интернета достигло 1091 МБ – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате за 2017 год доходы услуги мобильной передачи данных выросли на 68,9%.

Доходы от услуг фиксированной связи в 2017 году выросли на 7,6% и составили 1,1 млрд грн. При этом доходы от широкополосного доступа увеличились за год на 12,2%, благодаря предложению «Киевстар Все вместе».

Общий доход компании за 2017 год увеличился на 10,6%, достигнув 16,5 млрд грн, из которых 15,3 млрд грн приходится на услуги мобильной связи. В 2017 году прибыль «Киевстар» до выплаты налогов (EBITDA) выросла на 18,1% — до 9,2 млрд гривен. А маржинальность EBITDA достигла 55,7%. За отчетный год компания перечислила в государственную казну свыше 5,1 млрд грн.

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 4 кв. 2017 4 кв. 2016 За год 12 мес. 2017 12 мес. 2016 За год Общий доход 4,297 3,881 10,7% 16,542 14,960 10,6% Выручка от услуг мобильной связи 3,986 3,601 10,7% 15,338 13,851 10,7% Выручка от услуг фиксированной связи 285 270 5,4% 1,132 1,052 7,6% EBITDA 2,494 1,793 39,1% 9,221 7,811 18,1% Маржа EBITDA 58,0% 46,2% 11,8 п.п. 55,7% 52,2% 3,5 п.п Капитальные затраты (без учета затрат на лицензию) 534 836 (36,2%) 2,618 2,672 (2,0%) Мобильная связь Общая операционная выручка 4,012 3,611 11,1% 15,411 13,908 10,8% В том числе услуги передачи данных 1,202 731 64,5% 4,103 2,429 68,9% Абоненты (млн) 26,5 26,1 1,7% – – – В том числе мобильного интернета 12,5 11,2 11,5% – ARPU (грн) 49 45 9,1% – – – MOU (мин.) 589 565 4,3% – – – Использование данных (Мбайт/польз) 1091 553 97,2% – – – Фиксированная связь Общая операционная выручка 285 270 5,4% 1,132 1,052 7,6% Операционная выручка ШПД 170 156 9,3% 678 604 12,2% Абоненты ШПД (млн) 0,8 0,8 0,8% – – – ARPU ШПД (грн) 70 64 8,6% – – –

Инвестиции в развитие телекоммуникационной сети в 2017 году достигли 2,6 млрд. гривен и, в основном, были направлены на развитие 3G-покрытия и подготовку сети к предоставлению услуг нового стандарта связи – 4G. В 2017 году территория сети 3G «Киевстар» увеличилась до 9,8 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения страны. В конце 2016-го года этот показатель составлял 61%.