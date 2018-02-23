В 2017 году у «Киевстара» выросло количество абонентов и доходы
Оператор сотовой связи «Киевстар» подвёл итог работы в 2017 году. При этом компания отмечает рост всех основных показателей. В частности, за 2017 год абоненты «Киевстар» стали больше говорить и пользоваться мобильным интернетом, активно переходили на новые безлимитные тарифы и подключали услуги FMC (fiх mobile convergence – продукт, который объединяет услуги мобильной связи, домашнего интернета и телевидения в одном предложении «Киевстар Все вместе»). Вместе с тем, количество абонентов за четвертый квартал 2017 года выросло на 400 тыс. – до 26,5 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Все это привело к росту доходов оператора по всем основным категориям – от мобильной связи до «Домашнего интернета».
Абоненты «Киевстар» стали намного активнее использовать мобильный интернет – в 4 квартале 2017 года среднемесячное потребление трафика на абонента мобильного интернета достигло 1091 МБ – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате за 2017 год доходы услуги мобильной передачи данных выросли на 68,9%.
Доходы от услуг фиксированной связи в 2017 году выросли на 7,6% и составили 1,1 млрд грн. При этом доходы от широкополосного доступа увеличились за год на 12,2%, благодаря предложению «Киевстар Все вместе».
Общий доход компании за 2017 год увеличился на 10,6%, достигнув 16,5 млрд грн, из которых 15,3 млрд грн приходится на услуги мобильной связи. В 2017 году прибыль «Киевстар» до выплаты налогов (EBITDA) выросла на 18,1% — до 9,2 млрд гривен. А маржинальность EBITDA достигла 55,7%. За отчетный год компания перечислила в государственную казну свыше 5,1 млрд грн.
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|4 кв. 2017
|4 кв. 2016
|За год
|12 мес. 2017
|12 мес. 2016
|За год
|Общий доход
|4,297
|3,881
|10,7%
|16,542
|14,960
|10,6%
|Выручка от услуг мобильной связи
|3,986
|3,601
|10,7%
|15,338
|13,851
|10,7%
|Выручка от услуг фиксированной связи
|285
|270
|5,4%
|1,132
|1,052
|7,6%
|EBITDA
|2,494
|1,793
|39,1%
|9,221
|7,811
|18,1%
|Маржа EBITDA
|58,0%
|46,2%
|11,8 п.п.
|55,7%
|52,2%
|3,5 п.п
|Капитальные затраты (без учета затрат на лицензию)
|534
|836
|(36,2%)
|2,618
|2,672
|(2,0%)
|Мобильная связь
|Общая операционная выручка
|4,012
|3,611
|11,1%
|15,411
|13,908
|10,8%
|В том числе услуги передачи данных
|1,202
|731
|64,5%
|4,103
|2,429
|68,9%
|Абоненты (млн)
|26,5
|26,1
|1,7%
|–
|–
|–
|В том числе мобильного интернета
|12,5
|11,2
|11,5%
|–
|ARPU (грн)
|49
|45
|9,1%
|–
|–
|–
|MOU (мин.)
|589
|565
|4,3%
|–
|–
|–
|Использование данных (Мбайт/польз)
|1091
|553
|97,2%
|–
|–
|–
|Фиксированная связь
|Общая операционная выручка
|285
|270
|5,4%
|1,132
|1,052
|7,6%
|Операционная выручка ШПД
|170
|156
|9,3%
|678
|604
|12,2%
|Абоненты ШПД (млн)
|0,8
|0,8
|0,8%
|–
|–
|–
|ARPU ШПД (грн)
|70
|64
|8,6%
|–
|–
|–
Инвестиции в развитие телекоммуникационной сети в 2017 году достигли 2,6 млрд. гривен и, в основном, были направлены на развитие 3G-покрытия и подготовку сети к предоставлению услуг нового стандарта связи – 4G. В 2017 году территория сети 3G «Киевстар» увеличилась до 9,8 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения страны. В конце 2016-го года этот показатель составлял 61%.