Налог на OLX и посылки и доступ налоговой к счетам: правительство и ВРУ хотят принять законы на этой неделе

Уже 6 апреля налоговый комитет ВРУ планирует быстро рассмотреть сразу три правительственных законопроекта по повышению налогов для украинцев. А уже 7 апреля их вынесут в сессионный зал на голосование. И, по словам участников обсуждения, могут принять даже сразу в целом. О таком турборежиме по увеличению налогов рассказала народный депутат Нина Южанина, которая работала в рабочей группе перед заседанием комитета.





Правительство готовит увеличение налогов

По ее словам, обсуждение проходило напряженно. Представители Министерства финансов не спешили объяснять детали, а сложные вопросы часто «гасили» разговорами о срочности и рисках для экономики. При этом еще в марте глава налогового комитета Даниил Гетманцев критиковал правительство за эти инициативы. Теперь он изменил позицию и называет их «три маленьких прекрасных закона», готовя к быстрому голосованию.

План заключается в том, чтобы как можно быстрее принять законы об увеличении налогов с минимум обсуждения. Именно такая максимальная скорость по принятию решений, которые будут касаться каждого украинца, вызывает немало вопросов у бизнеса и части депутатов.

Военный сбор

Отдельный спор возник из-за продления военного сбора. Его хотят оставить еще на три года после завершения военного положения. Формально, эти средства планируют направить на оборону. Но критики говорят, что деньги идут в общий бюджет и тратятся не только на армию, но и на другие программы, включая кэшбек и другие неприоритетные расходы.





То есть фактически это обычный налог на доходы, просто с «военным» названием. И именно он больше всего бьет по легальному бизнесу и зарплатам. Напомним, основная ставка военного сбора (ВС) с заработной платы наемных работников в Украине составляет 5%. Также существуют другие размеры ставок для отдельных категорий.

Цифровые платформы и тотальный контроль налоговой

Еще один блок вопросов касается контроля доходов через цифровые платформы. Формально Украина должна выполнить международные требования по обмену данными о доходах нерезидентов. Но в проекте пошли значительно дальше. Налоговая хочет получить доступ к информации обо всех операциях граждан — от первой гривны. Это означает полный контроль за доходами и расходами.

Для тех, кто работает через платформы вроде сервисов такси или доставки, предлагают новую модель. Платформа выступает налоговым агентом и автоматически удерживает 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Звучит удобно. Но есть условие: надо открыть специальный счет, зарегистрировать его в налоговой и разрешить доступ к банковской информации. Если этого не сделать, придётся платить полную ставку: 18% НДФЛ плюс 5% ВС.

Похожая история с «налогом на OLX«. Хотя международные партнеры не ставят таких требований (при обсуждении подтвердилось, что МВФ этого пока не требует), правительство хочет облагать налогом продажи даже подержанных вещей. И здесь возникает вполне логичное возмущение рядовых украинцев: человек продает дешевле, чем купил, но еще и должен отдать до 23% налогов. В результате получается совсем крошечная компенсация с продажи подержанных вещей.

Еще интересно, что чиновники даже не просчитали последствий этих своих налоговых нововведений. По словам народного депутата Ярослава Железняка, абсолютно нет расчетов, сколько вообще правительство хотело получить денег с налогообложения товаров.

Дополнительный хаос может появиться из-за лимитов. Например, если человек продал товаров на €2100 через разные платформы. Непонятно, как именно считать налог и кто его должен платить. Ответов пока нет.

Налоги на посылки

Еще сложнее ситуация с международными посылками. Сейчас в Украине облагается налогом лишь 0,8% из 75 млн отправлений в год. Новые правила могут довести этот показатель до 100%. Это плюс 75-90 млн операций ежегодно. Но денег на модернизацию таможни не заложили. В итоге система может просто не выдержать.

Есть и еще один существенный риск — удар по волонтерским закупкам. Многие комплектующие для дронов и РЭБ заказывают небольшими партиями до €150. Новые правила могут сделать эти покупки дороже и значительно медленнее, что напрямую повлияет на обороноспособность государства

Несмотря на все эти вопросы и минусы, правительство и Гетманцев не отступают. Альтернативные законопроекты есть. Ярослав Железняк вместе с Ниной Южаниной подготовил альтернативный проект, из которого убрали спецсчета, доступ к банковской тайне и «налог на OLX». Но Даниил Гетманцев отдает предпочтение именно правительственным инициативам со словами:

«Пусть люди приучаются платить».

Таким образом, глава налогового комитета поддерживает именно правительственную версию налоговых «улучшений». Если в сессионном зале наберется достаточное количество голосов, все указанные проблемы могут приобрести законный статус уже до конца недели.





Таким образом, государство пытается быстро закрыть бюджетные вопросы (одновременно распыляя деньги на кэшбеки, которые Гетманцев считает «нужными») и выполнить международные обязательства, хотя МВФ на самом деле не требует таких радикальных шагов. Но спешка и сложные правила могут создать больше проблем, чем решить. Особенно для малого бизнеса, волонтеров и обычных людей, которые просто продают вещи или получают посылки. Подробнее о налоговых инициативах правительства и народных избранников можно узнать на сайте The Page.

Пока не упоминается о введение 20% НДС для ФЛП.