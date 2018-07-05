В 2019 году Baidu приступит к эксплуатации самоуправляемых автобусов в Японии

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По данным Bloomberg, в следующем году компания Baidu выведет свои самоуправляемые автобусы на дороги Японии. А в Китае они могут появиться ещё раньше.

Во время проведения ежегодной конференции для разработчиков представители Baidu сообщили, что компания ускорила производство самоуправляемых автобусов. Она намерена эксплуатировать такие транспортные средства в Японии в сотрудничестве с SB Drive. Это подразделение Softbank, специализирующееся на автономном общественном транспорте.

Baidu сотрудничает с китайским производителем автобусов King Long, который и занимается фактическим производством автономных транспортных средств, получивших название Apolong. При этом уже изготовлено 100 экземпляров таких автобусов. Каждый автобус может перевозить до 14 пассажиров, но в них нет места для водителя и традиционных органов управления.По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), автобус Apolong имеет четвёртый уровень автономности, которые не требуют наличия водителя при эксплуатации в пределах определенной географической зоны.

Baidu также анонсировала обновления своей автономной платформы Apollo. Эти обновления включают распознавание лиц, что позволит, например, выявлять усталость водителя и осуществлять парковку. Вместе с тем, Baidu намерена внедрить модель безопасности, а также камеры и программное обеспечение для работы системы компьютерного зрения Mobileye, дочерней компании Intel.

Источник: The Verge