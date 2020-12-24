В 2020 году количество заявок на IT-специальности в украинских университетах достигло рекордных 138 тысяч (это на 20% больше, чем 2 года назад)





В 2020 году количество заявок на IT-специальности достигло рекордных 138 тысяч, что на 20% больше, чем 2 года назад. В среднем спрос на IT-направления в университетах растет почти на 10% ежегодно, в этом году IT-абитуриенты составили 15% из всех, кто подавал документы в университеты.

Лидером по количеству заявок стал Киевский политехнический институт (НТУУ КПИ им. И. Сикорского): почти 20 тысяч. Еще шесть украинских университетов получили от 4500 IT-заявок каждый — КНУ им. Т. Шевченко, НАУ, ХНУРЭ, НТУ “Харьковский политехнический институт”, ЛНУ им. И. Франко и НУ “Львовская политехника”.

При этом около 80% IT-студентов не хватает практики, согласно исследованию GlobalLogic во Львове, хотя тенденция актуальна для всей Украины. Учитывая, что IT рынок растет на 20-30% в год, совместные инициативы сферы образования и IT индустрии необходимы, чтобы отвечать запросу отрасли на кадры.

“Украина — страна IT-талантов и наша задача их развивать. Сегодня образование и IT-рынок не могут существовать отдельно. Ведь только совместные образовательные инициативы дадут студентам больше работы в реальных проектах, а рынку — квалифицированных инженеров”, — рассказал Артур Селецкий, заместитель министра образования и науки Украины, во время конференции Synergy 2020. IT Business & IT Education.

Группа компаний GlobalLogic напомнила, что с 2018 года инвестировала $3,5 млн в развитие инженерных талантов в регионе Центральной и Восточной Европы. Значительная часть этих средств приходится на Украину. В рамках инициативы GlobalLogic Education компания сотрудничает с 19 вузами Украины. В 2020 году совместно с университетами Украины запустили магистерскую и сертификатную программы, провели более 30 онлайн-вебинаров, 4 онлайн-панельные дискуссий, в которых приняли участие около 4000 человек. Также открыли 4 учебно-практические лаборатории для более 3000 студентов.

Компания GlobalLogic для исследования использовала открытые данные из таких источников, как DOU, Государственная служба статистики, Единая государственная электронная база по вопросам образования, а также внутреннюю статистику. IT-специальности включают в себя направления: «Компьютерные науки», «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерная инженерия», «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», «Информационные системы и технологии», «Системный анализ», «Телекоммуникации и радиотехника»,«Прикладная математика», «Математика»,«Электроника»,«Прикладная физика и наноматериалы».

Источник: GlobalLogic