В 2020 году «Зеонбуд» запустит пакет платного телевидения из 24 познавательных телеканалов, при этом «социальный» пакет из 32 каналов останется бесплатным

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Украинский провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» в 2020 году запустит пакет платного телевидения из 24 телеканалов. При этом «Социальный» пакет из 32 телеканалов остается в некодированном виде.

«В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией», — отметили в «Зеонбуде», не уточняя, о каких телеканалах идет речь.

При этом провайдер акцентирует внимание на том, что спутниковое кодирование 23 телеканалов медиагрупп 20 января 2020 года не затронет абонентов эфирного цифрового телевидения.

«Крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах с 20 января 2020 года закодировать свои программы на спутнике, и их бесплатный просмотр станет невозможным. Это кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания», — объяснили в «Зеонбуде».

Отметим, что «Зеонбуд» владеет провайдерскими лицензиями на 4 мультиплекса цифрового телевидения, в которых вещает по 8 каналов при общей емкости сети – до 12 вещателей в одном мультиплексе. Возможность создания платного пакета «Зеонбуда» усилиями Нацсовета была прописана в «Плане развития телерадиопространства».

Напомним, что 31 мая 2019 года украинские медиагруппы сообщили о достижении договоренностей с оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» относительно процесса кодирования сигнала, необходимого для развития рынка платного телевидения в Украине.

Источник: Телекритика