В Android появилась функция быстрого переноса eSIM на другое устройство

Электронные eSIM постепенно заменяют физические SIM-карты. Чтобы повысить популярность этого решения, Google решила сосредоточиться на предоставлении инструмента переноса eSIM, который будет доступен всем пользователям Android.

Один из пользователей нового Galaxy S24 Ultra настраивал свое устройство и получил возможность перенести свою eSIM со старого устройства, отсканировав QR-код. Источнику даже удалось получить скриншот всплывающего окна, которое появится на Pixel 8 Pro при переносе eSIM с Galaxy S24 Ultra и наоборот. Скорее всего, в будущем это будет стандартная функция, которая появится на большем количестве смартфонов с поддержкой eSIM.

Также стоит отметить, что вместе с One UI 5.1 компания Samsung выпустила собственный инструмент переноса SIM-карт, но процесс переноса eSIM с одного Android-устройства на другое ограничивался только смартфонами Galaxy. Однако теперь выяснилось, что эти возможности теперь применимы на большем количестве устройств. Хотя сейчас перенос eSIM возможен только для пользователей оператора T-Mobile, в будущем эта возможность должна стать общедоступным стандартом.

Источник: wccftech

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