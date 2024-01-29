Новости Софт 29.01.2024 в 17:02 comment views icon

В Android появилась функция быстрого переноса eSIM на другое устройство

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Электронные eSIM постепенно заменяют физические SIM-карты. Чтобы повысить популярность этого решения, Google решила сосредоточиться на предоставлении инструмента переноса eSIM, который будет доступен всем пользователям Android.

Один из пользователей нового Galaxy S24 Ultra настраивал свое устройство и получил возможность перенести свою eSIM со старого устройства, отсканировав QR-код. Источнику даже удалось получить скриншот всплывающего окна, которое появится на Pixel 8 Pro при переносе eSIM с Galaxy S24 Ultra и наоборот. Скорее всего, в будущем это будет стандартная функция, которая появится на большем количестве смартфонов с поддержкой eSIM.

В Android появилась функция быстрого переноса eSIM на другое устройство

Также стоит отметить, что вместе с One UI 5.1 компания Samsung выпустила собственный инструмент переноса SIM-карт, но процесс переноса eSIM с одного Android-устройства на другое ограничивался только смартфонами Galaxy. Однако теперь выяснилось, что эти возможности теперь применимы на большем количестве устройств. Хотя сейчас перенос eSIM возможен только для пользователей оператора T-Mobile, в будущем эта возможность должна стать общедоступным стандартом.

Источник: wccftech

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить