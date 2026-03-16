PC-эмулятор GameNative для Android добавил поддержку Steam Achievements

София Шадрина

PC-емулятор GameNative для Android додав підтримку Steam Achievements / Depositphotos

GameNative — недавно выпущенный PC-эмулятор для Android — получил поддержку Steam Achievements (достижений Steam). Обновление также содержит новый оверлей со статистикой использования ресурсов.


Новый билд включает множество исправлений ошибок и других улучшений. PC-эмуляция на Android набирает обороты, и появляется все больше вариантов — например, GameHub, который позволяет пользователям получать доступ к собственной библиотеке игр на Android-устройствах. GameNative — относительно новый, открытый альтернативный проект, привлекающий пользователей большим выбором игр и более удобным подключением к таким платформам, как Epic Games Store, Steam и GoG.

Разработчики GameNative выпустили обновление версии до 0.8.1, которое содержит ряд исправлений для улучшения производительности, а также добавляет важную функцию для Steam. Согласно журналу изменений, опубликованному разработчиками на GitHub и в Discord-канале GameNative, приложение теперь поддерживает Steam Achievements — система целей и достижений в конкретных играх. Хотя реальных наград за это не предусмотрено, Steam Achievements служат косвенным способом измерить мастерство игрока и сравнить свои результаты с другими. Помимо Steam Achievements, GameNative получил оверлей производительности, который отображает статистику: FPS, использование оперативной памяти, CPU, GPU и заряда аккумулятора.

Другие исправления и улучшения в новом билде:


  • Корректная установка предпосылок (VCRedist, PhysX, XNA и т. Д.);
  • Исправление зависания загрузок Steam на кнопке «Восстановить»;
  • Исправление перезаписи локальных сохранений облачными при потере соединения во время игры;
  • Устранение бесконечных загрузочных экранов и черных экранов при запуске;
  • Исправление вылетов при редактировании контейнера на старых версиях Android;
  • Исправление запуска внешних игр при открытом приложении;
  • Добавлен экспорт/импорт конфигурации контейнера для всех платформ;
  • Добавлена настройка авто-паузы/восстановления для каждой игры;
  • Поддержка поиска игр с символами с ударениями.

GameNative недоступен для загрузки через Play Store, но его можно получить непосредственно со страницы проекта на GitHub, где также есть исходный код для тех, кто хочет покопаться в деталях. Предыдущие ночные билды можно найти в Discord-сервере GameNative.

Новий емулятор ПК на Android тепер підтримує культову функцію Steam.
Достижения в Steam. Источник: Android Authority / Steam / GameNative

Успех GameNative разворачивается на фоне горячей конкуренции в нише PC-эмуляторов для мобильных устройств. Основной конкурент GameHub от компании GameSir уже подошел к отметке 5 млн пользователей по состоянию на ноябрь 2025 года, при этом его Discord-сервер вырос с 30 000 до более чем 40 000 участников. Тем не менее GameNative, будучи полностью открытым проектом, получает все большую поддержку сообщества: разработчик GameHub Lite — стриппедовой альтернативы GameHub — публично заявил, что советует тратить время именно на GameNative, поскольку «это open-source с самого начала, и именно в этом направлении должно двигаться сообщество». Технологическая основа обоих продуктов опирается на открытые движки — Proton, FEX и Box64, финансирование которых частично обеспечивает Valve (The Memory Core) , что фактически означает: улучшения в GameNative автоматически способствуют развитию всей экосистемы PC-эмуляции на Android.

Поддержка Steam Achievements в GameNative — не просто косметическая функция, если учитывать реальный масштаб платформы. Steam достиг рекордного показателя в 42 042 778 одновременных онлайн-пользователей 11 января 2026 года, а ежемесячная аудитория платформы в 2025 году составила 147 миллионов активных пользователей. В 2025 году на Steam вышло 20 018 новых игр. Это колоссальная библиотека, доступ к которой теперь — пусть и частично — открывается с Android-смартфона.

Источник: Android Authority

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
