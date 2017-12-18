В базе данных FCC обнаружен бюджетный смартфон Nokia TA-1047 содержит QWERTY-клавиатуру и работает под управлением KaiOS

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В интернете обнаружены изображения загадочного смартфона Nokia, который проходит сертификацию FCC под названием TA-1047.

Пока что об этом устройстве известно не так уж много сведений. Аппарт поддерживает возможность установки двух SIM-карт, содержит антенну для FM радио, модуль беспроводной связи Bluetooth 4.2, поддерживает диапазоны LTE 5, 7 и 38. Размеры корпуса составляют 133 мм по высоте на 68 мм по ширине. Толщина новинки и диагональ дисплея не уточняются.

Однако немного позже появились дополнительные сведения о смартфоне Nokia TA-1047. Согласно новой информации, устройство содержит небольшой дисплей диагональю 3,3 дюйма (разрешение 480х480 точек) и QWERTY-клавиатуру. При этом аппарат является устройством начального уровня и несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 205.

Что касается программной платформы, то пользователям будет предложена операционная система KaiOS. Она основана на HTML5 и отличается низкими системными требованиями, что позволяет использовать её на маломощных устройствах. При этом она позволяет реализовать привычные для пользователей функции: магазин приложений, сторонние приложения, видео звонки, потоковая трансляция видео и др.

Информация о сроках презентации и ориентировочной цене смартфона Nokia TA-1047 пока не сообщается.

Источник: phonearena