

OnePlus 15T за $625 предлагает батарею 7500 мА-ч и 50 Мп перископ с 7х зумом

Вадим Карпусь

OnePlus 15T за $625 пропонує батарею 7500 мА•год та 50 Мп перископ із 7х зумом

После нескольких недель тизеров OnePlus официально представила новый смартфон OnePlus 15T. Эта модель стала прямым преемником прошлогоднего OnePlus 13T и получила обновление практически в каждом ключевом узле.


Характеристики OnePlus 15T

Экран остался 6,32-дюймовым AMOLED с разрешением 1216×2640 пикселей, но получил более высокую частоту обновления до 165 Гц. Пиковая яркость достигает 3600 нит. В дисплей встроили 16 Мп фронтальную камеру и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Новинка получила флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополнили более быстрой памятью LPDDR5X Ultra объемом 12 ГБ или 16 ГБ и накопителем стандарта UFS 4.1 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Слот для карты памяти отсутствует.


Камера на задней панели двойная. Она включает в себя главный модуль 50 Мп с сенсором Sony (1/1.56 дюйма) и оптической стабилизацией изображения, а также перископический телефото модуль с сенсором 50 Мп, 3,5-кратным оптическим зумом и 7-кратным увеличением «без потери качества». Смартфон записывает видео до 8K при 60 fps и 4K при 120 fps с поддержкой Dolby Vision.

Смартфон OnePlus 15T оснащен аккумулятором емкостью 7500 мА-ч с кремний-углеродной (Si-C) технологией. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Корпус обеспечивает защиту по стандартам IP68/IP69K. Аппарат выдерживает погружение до 1,5 м на 30 минут и даже струи горячей и холодной воды под высоким давлением.

Новинка работает под управлением ColorOS 16 на базе ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает ряд функций искусственного интеллекта Oppo AI.

Цена

Новый смартфон OnePlus 15T доступен в белом, коричневом и зеленом цветах. Базовая версия 12/256 ГБ стоит 4299 юаней ($625), топовая конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ — 5699 юаней ($828). Продажи в Китае стартуют 25 марта.

Пока что компания не подтвердила глобальный запуск, но есть вероятность появления модели под другим названием.

Источник: gsmarena

