OnePlus 15T за $625 предлагает батарею 7500 мА-ч и 50 Мп перископ с 7х зумом

После нескольких недель тизеров OnePlus официально представила новый смартфон OnePlus 15T. Эта модель стала прямым преемником прошлогоднего OnePlus 13T и получила обновление практически в каждом ключевом узле.





Характеристики OnePlus 15T

Экран остался 6,32-дюймовым AMOLED с разрешением 1216×2640 пикселей, но получил более высокую частоту обновления до 165 Гц. Пиковая яркость достигает 3600 нит. В дисплей встроили 16 Мп фронтальную камеру и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Новинка получила флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополнили более быстрой памятью LPDDR5X Ultra объемом 12 ГБ или 16 ГБ и накопителем стандарта UFS 4.1 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Слот для карты памяти отсутствует.





Камера на задней панели двойная. Она включает в себя главный модуль 50 Мп с сенсором Sony (1/1.56 дюйма) и оптической стабилизацией изображения, а также перископический телефото модуль с сенсором 50 Мп, 3,5-кратным оптическим зумом и 7-кратным увеличением «без потери качества». Смартфон записывает видео до 8K при 60 fps и 4K при 120 fps с поддержкой Dolby Vision.

Смартфон OnePlus 15T оснащен аккумулятором емкостью 7500 мА-ч с кремний-углеродной (Si-C) технологией. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Корпус обеспечивает защиту по стандартам IP68/IP69K. Аппарат выдерживает погружение до 1,5 м на 30 минут и даже струи горячей и холодной воды под высоким давлением.

Новинка работает под управлением ColorOS 16 на базе ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает ряд функций искусственного интеллекта Oppo AI.

Цена

Новый смартфон OnePlus 15T доступен в белом, коричневом и зеленом цветах. Базовая версия 12/256 ГБ стоит 4299 юаней ($625), топовая конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ — 5699 юаней ($828). Продажи в Китае стартуют 25 марта.

Пока что компания не подтвердила глобальный запуск, но есть вероятность появления модели под другим названием.





Источник: gsmarena