В Беларуси будут собирать китайские электромобили Zotye E200EV и Z500EV с запасом хода до 250 км и ценниками $17 тыс. и $22 тыс. соответственно

Прошлым летом в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7, который планируют собирать на мощностях местного завода “БелДжи”. Однако на этом сотрудничество с Поднебесной наши соседи заканчивать не собираются и в начале текущего месяца представили сразу два бюджетных китайских электромобиля Zotye E200EV и Zotye Z500EV, предназначенные для локальной крупноузловой сборки на заводе “Юнисон”.

Компактный сити-кар Zotye E200EV выполнен в стилистике модели Smart, однако при этом обладает достаточно самобытной внешностью, которая не позволяет назвать его полным клоном популярной модели. Двухместный электромобиль с небольшим багажником оснащается электродвигателем мощностью 60 кВт (82 л.с.) и набирает 120 км/ч. Запаса емкости батареи на 24,5 кВтч по данным производителя хватает на 220 км пробега.

В свою очередь электрический седан Zotye Z500EV является полноценным автомобилем D-класса и без проблем вмещает пятерых человек. Его оснастили более мощным двигателем на 95 кВт (129 л.с.), который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 10 секунд и набрать 140 км/ч, после чего включается электронное ограничение скорости. Производитель декларирует запас хода в 250 км, но не называет при этом емкость установленных аккумуляторов, которая должна быть выше, чем у Zotye E200EV с учетом большей массы седана.

Белорусское предприятие пока не называет конечную стоимость электромобилей, так как в данный момент проходят переговоры по поводу получения государственной поддержки в рамках программы развития электротранспорта. Если поддержка будет одобрена, то сити-кар Zotye E200EV получит ценник на уровне $17 тыс., а седан Zotye Z500EV – на уровне $22 тыс. Старт продаж электромобилей Zotye намечен на май текущего года, при этом кроме местного рынка белорусы собираются поставлять эти модели и на российский рынок.

Отметим, что производственные мощности белорусского завода “Юнисон” позволяют ему выпускать до 25 тыс. автомобилей в год. В 2014 году предприятие подписало договор о сотрудничестве с General Motors, в рамках которого получил инвестиции в размере $2 млн. Сразу после этого завод освоил сборку моделей Opel Mokka, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, а немного позже наладил сотрудничество с Groupe PSA, начав сборку моделей Peugeot 301, 508, 3008, Partner и Citroen C-Elysee, Berlingo, DS4.

Напомним, что осенью прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал электромобиль Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень.

Источник: TYT.BY