Великобритания официально запустила первую в стране геотермальную электростанцию (ГеоТЭС), которая «извлекает» тепло из глубины более 5 км, чтобы обеспечить электроэнергией 10 000 домов. Объект расположен в Корнуолле и разрабатывался компанией Geothermal Engineering Ltd 20 лет.





Горячая вода, нагретая породами глубоко под землей, используется для вращения турбин и производства электроэнергии. Объемов первой британской ГеоТЭС хватит на обеспечение электроэнергией 10 000 домов. Плюсы подобных электростанций в том, что они позволяют обеспечить непрерывную генерацию, независимо от погоды; к тому же в процессе не используется топливо.

Чем глубже источник тепла, тем выше температуры. В этом случае инженеры пробурили почти 5 км земной коры и добрались до гранитных пород с температурой в 200°C. Право первой использовать электроэнергию британской ГеоТЭС получила компания Octopus Energy, а поставки будут происходить через национальную энергосеть.

«Этот проект действительно меняет правила игры. Впервые мы используем «постоянно доступную» зеленую энергию в Великобритании», — заявил представитель Octopus.

Кроме «чистой» генерации, геотермальные проекты предлагают стратегическое преимущество для технологических компаний, служа внутренним источником минералов, необходимых для перехода на «зеленую энергию». Жидкость, поднимающаяся из глубин, содержит карбонат лития — ключевой компонент для батарей смартфонов и электромобилей. До сих пор Великобритания полностью зависела от импорта лития.





Согласно Geothermal Engineering, геотермальные рассолы из скважины глубиной в 5 км содержат более 340 ppm (частей на миллион) лития, что является одним из самых высоких показателей концентрации в мире. Ожидается, что на объекте будет произведено около 100 тонн лития, чего хватит примерно на 1 400 электромобилей. В перспективе компания хочет достичь уровня производства в 18 000 тонн в год.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

По прогнозам британской геологической службы, спрос на литий в стране может вырасти в 12-45 раз в течение этого десятилетия, учитывая развитие зеленой энергетики. Ранее, чтобы восстановить внутреннюю добычу лития, местное правительство выделило грант в размере £1,8 млн ($2,4 млн), который покрывает примерно половину первоначальных затрат.

Несмотря на доказанную научную составляющую, экономика подобных проектов остается сложной. Масштабирование их на всю страну потребует серьезных инвестиций и изменений в государственной политике. В то же время глобальные инвестиции в геотермальную энергию растут на 80% ежегодно с 2018 года и только усиливаются потребностями в энергии для ИИ и центров обработки данных. Такие техногиганты как Google, Meta и Microsoft все чаще обращаются к этому постоянно активному источнику, чтобы стабилизировать сети, и даже исследуют циклические системы, которые откачивают избыточное тепло из объектов обратно под землю для переработки.

Источник: Interesting Engineering, The Guardian, BBC