Первый в мире оптоволоконный кабель начали доставать со дна океана

Кабель TAT-8, который простирается на 6 тысяч км по океанскому дну, прослужил долгие 14 лет и на момент запуска фактически совершил «революцию» в коммуникациях.





TAT-8 был запущен в 1988 году консорциумом компаний во главе с AT&T, France Telecom и British Telecom. Стоимость проекта оценивалась в $335 млн. Это восьмой проложенный трансатлантический коммуникационный кабель и первая трансатлантическая кабельная система, в которой использовалась оптоволоконная линия, что стало своего рода революцией в телекоммуникациях.

Система имела два рабочих волокна и одно резервное: сигнал на каждом модулировал 295,6 Мбит/с (20 Мбит/с трафика) и полностью воспроизводился в ретрансляторах, расположенных на расстоянии в 40 км друг от друга. В 2002 году кабель вывели из эксплуатации из-за повреждений, слишком тяжелых для ремонта. Он среди прочего не имел защиты от акул, что исправили уже в следующих поколениях систем, в частности кабеле PTAT-1.

В прошлом году компания Subsea Environmental Services (одна из трех в мире, предоставляющих подобные услуги) взялась достать кабель из океана для переработки. Обычно кабельные компании могут восстановить системы после вывода из эксплуатации, или использовать списанные для новых проектов, таких как научные исследования или военные цели — однако подавляющее большинство из более 2 млн км все еще остаются на морском дне. Хотя на самом деле место необходимо для прокладки новых, чтобы не нарушать новые участки, тогда как на старых системах можно неплохо заработать, если знать как это сделать.





Для поднятия TAT-8 на поверхность Subsea Environmental Services использует дизель-электрический корабль MV Maasvliet и команду из 14 человек. По состоянию на август в португальский порт Лейшойш уже доставлено более 1012 км кабеля.

Далее кабель транспортируют в Южную Африку, где компания Mertech Marine разберет его на сталь, медь и два типа полиэтилена. Последние отправят дальше на переработку.

Напомним, ранее Google начала строить первый подводный оптоволоконный кабель, который напрямую соединит Африку с Австралией. Кабель под названием Umoja следует за кабелем Google Equiano, который соединяет Африку с Европой.

Источник: Wired