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Новости Технологии 31.07.2025 comment views icon

Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата

В Вайоминге планируют построить новый дата-центр для обработки задач искусственного интеллекта, который будет потреблять больше электроэнергии, чем все домохозяйства штата вместе взятые. Это очередное доказательство того, насколько энергозатратными становятся современные ИИ-системы.

Речь идет о масштабном проекте в городе Шаенн. Это совместное предприятие компании по энергетической инфраструктуре Tallgrass и разработчика ИИ-ЦОД Crusoe. Сначала планируют построить центр обработки данных, который будет потреблять 1,8 ГВт, с возможностью масштабирования до 10 ГВт. Для сравнения: одного гигаватта обычно хватает, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов.

Дело в том, что Вайоминг — это штат США с наименьшим количеством населения. В нем проживает лишь около 590 тыс. человек. Даже на начальном этапе энергопотребление объекта составит 15,8 ТВт-ч в год. Он будет потреблять примерно в 5 раз больше энергии, чем все домохозяйства штата вместе взятые. И еще эта цифра составляет 91% от совокупного использования энергии всеми жилыми, коммерческими и промышленными потребителями Вайоминга вместе взятыми — 17,3 ТВт-ч.

После выхода на полную мощность в 10 ГВт этот центр обработки данных будет потреблять 87,6 ТВт-ч электроэнергии в год. Это вдвое больше, чем 43,2 ТВт-ч, которые сейчас производят все генерирующие объекты штата.

Получение такого большого количества электроэнергии из государственной сети будет проблематичным. Поэтому энергетическую инфраструктуру проекта обеспечивает компания Tallgrass, а строительством центра займется Crusoe. А вот название главного заказчика остается загадкой. Некоторые предполагают, что речь идет о Microsoft, которая имеет свои дата-центры в Вайоминге еще с 2012 года. Другие намекают на Meta, которая почти завершила строительство собственного объекта стоимостью $800 млн в том же регионе. Еще кто-то предполагает, что это может быть OpenAI, разработчик ChatGPT. В компании Crusoe отказались подтвердить или опровергнуть, что речь идет именно о них.

В то же время Crusoe уже работает совместно с OpenAI над созданием крупнейшего дата-центра в мире — в Абилине, штат Техас. К тому же, именно OpenAI активно ищет место для реализации масштабного проекта Stargate — гигантского хаба для работы своих моделей ИИ следующего поколения.

Новый дата-центр в Вайоминге планируют питать с помощью отдельных мощностей, в частности газовых и возобновляемых источников. Однако некоторые эксперты предупреждают, что энергопотребление объекта может все же привести к росту цен на электроэнергию для обычных жителей, учитывая бешеный аппетит отрасли искусственного интеллекта к энергии.

Источник: tomshardwarearstechnica

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