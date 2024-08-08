В Dragon Age Veilguard нельзя будет контролировать компаньонов в бою — BioWare не хотят перегружать игрока

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Игрок Dragon Age: Veilguard не сможет полностью контролировать компаньонов. BioWare говорит, что не хочет перегружать пользователей большой работой во время игры.

Разговаривая с журналом Edge, геймдиректор Корин Буше объяснила, почему Dragon Age: The Veilguard отказывается от формулы контроля партии, которая была в предыдущих играх, даже если количество спутников уменьшается с трех до двух.

«Вы в этом мире, вы действительно сосредоточены на своих действиях. Мы хотели, чтобы компаньоны чувствовали себя полностью реализованными персонажами, которые контролируют свои собственные действия. Они принимают собственные решения … Это игра с гораздо более высоким количеством действий в минуту. Она технически более требовательна к игроку. Поэтому, когда мы попытались позволить вам полностью контролировать ваших спутников, мы обнаружили, что это не добавило опыта, на самом деле это было в некотором смысле губительно, учитывая требование контроля над собственным персонажем».

Буше признает, что существенный характер этого изменения может показаться ужасным, но это решение подтверждено тестированием BioWare:

«Я признаю, если вы просто прочитаете, что у вас нет возможности контролировать своих спутников, это может показаться не очень хорошим. Но во время нашего тестирования и проверки с игроками мы обнаружили, что они активнее, чем когда-либо».

Без полного контроля над персонажами игрок все равно сможет формировать некоторые их действия во время боя. Их способности можно будет активируя их способности с колеса управления. Разработчик предлагает пример: один компаньон использует заклинание в стиле гравитационного колодца, другой замедляет время, а затем игрок бросает AoE на сгруппированных и замедленных врагов.

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Это большое изменение геймплея, но слова о высокой насыщенности и сложности интригуют. Увидеть это можно будет в игре или в какой-то очень подробной демонстрации.

Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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