Психотерапевт не понадобится. В Dragon Age: The Veilguard добавляют режим «непобедимости»

BioWare, студия-разработчик игры Dragon Age: The Veilguard, создала детализированный редактор персонажей и добавила многочисленные опции для настройки игрового процесса. Все для того, чтобы игра была максимально инклюзивной и доступной для всех, независимо от возможностей и предпочтений.

Среди опций настройки сложности есть режим «Рассказчик» (Storyteller) для тех, кто больше заинтересован в сюжете, чем в боях, «Искатель приключений» (Adventurer) для баланса между историей и боями, а также самый сложный уровень «Ночной кошмар» (Nightmare). Игроки могут менять сложность в любой момент игры, кроме режима «Ночной кошмар».

Особое внимание привлекает опция «Бесконечность» (Unbound), которая позволяет игрокам полностью настроить игровой процесс под себя. Можно регулировать помощь в навигации, автоприцеливание, время для блокировки ударов, количество получаемого и наносимого урона, а также включить режим без смертей.

Корин Буше, режиссер игры, отметила, что ни одна из этих опций не является читом, а лишь возможностью сделать игру доступной для всех игроков, независимо от их способностей. В игре также будут представлены другие опции для повышения доступности и удобства.

Dragon Age: The Veilguard (ранее известная как Dragon Age: Dreadwolf) — это продолжение культовой ролевой франшизы Dragon Age от Electronic Arts и BioWare. Игроков ждут новые земли, герои и враги. Каждый выбор в разветвленной сюжетной линии будет иметь значение и влиять на ход событий. Главная задача — собрать команду героев и спасти мир от угрозы, скрывающейся за таинственной Вуалью.

Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В середине июня BioWare провела 20-минутную демонстрацию геймплея игры.

Пока BioWare пытается сделать Dragon Age: The Veilguard доступной для всех, студия From Software пошла другим путем. Недавно стример Кай Сенат, разочарованный сложностью финального босса в Elden Ring: Shadow of the Erdtree, пригласил на трансляцию психолога, чтобы та помогла ему справиться с эмоциями. После 60 часов борьбы с боссом в игре, Сенату понадобилась профессиональная помощь, чтобы завершить прохождение.

Источник: Gameinformer

