В электрическом кроссовере Renault Megane E-Tech Electric установлен чипсет от Qualcomm





Одной из новинок Мюнхенского автосалона стал электрокроссовер Renault Megane E-Tech Electric. О его технических характеристиках мы уже рассказывали в отдельном материале, теперь же появилось чуть больше информации об информационно-мультимедийной системе автомобиля.

В Megane E-Tech будет использоваться платформа Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit третьего поколения. Она разработана с применением технологий искусственного интеллекта. Платформа должна обеспечить интуитивно понятное взаимодействие между водителем и автомобилем. Пока не уточняются параметры данного ARM-чипсета от Qualcomm, но судя по имеющейся информации, он построен на основе Snapdragon 855 с модифицированными ядрами Cortex-A76 и графики Adreno 600. К слову, на выставке CES в этом году было анонсировано 4-ое поколение платформы, но ее массовое производство ожидается не ранее 2022 года.

В качестве операционной системы Megane E-Tech используется OpenR Link, основанная на Android Automotive. Взаимодействовать с ней можно посредством двух дисплеев в салоне автомобиля: 12.3″ цифровой приборной панели (1920х720 пикселей) и 12″ дисплея мультимедийной системы (1250х1562 точки), или же при помощи голоса, ведь пользователям доступен Google Assistant. Конечно же, предустановлено приложение Google Maps, но благодаря наличию Play Store, вы сможете установить и сторонние навигационные программы. OpenR Link поддерживает получение обновлений по воздуху (FOTA).

Судя по всему, Renault Megane E-Tech станет первым электрокаром, использующим ARM-чипсет от Qualcomm, ведь конкуренты с системой Android Automotive (Polestar, Volvo, Hummer EV) оснащаются чипом Intel Atom x7 A3960 (x86). В продажу новинка поступит в марте следующего года.

Источники: Computerbase, 9to5google