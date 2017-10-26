В Евросоюзе впервые правовой акт подписали в электронном виде с помощью ЭЦП

На этой неделе в Евросоюзе произошло историческое событие – впервые правовой акт был подписан в электронном виде. Этим актом оказалось пересмотренное положение «О безопасности поставок газа», но тут важнее всего то, что именно электронная подпись наделила этот документ юридической силой.

«Это событие знаменует собой первый публичный шаг на уровне ЕС в процессе внедрения электронной подписи», — отмечается в сообщении Совета ЕС.

Что еще примечательно, что именно Эстония, которая, как мы знаем, особенно преуспела во внедрении электронного правительства и переводе всевозможных услуг в электронный вид, посодействовала этому событию.

Глава Европарламента А.Таяни отметил, что в ЕС Эстония находится на переднем крае перехода к цифровой эпохе.

«Мы должны использовать импульс, данный эстонским председательством (в ЕС), для дальнейшего продвижения цифровых методов», — подчеркнул он, напомнив, что в мае Европарламент в своем докладе призвал институты ЕС подать пример электронного правительства.

Постпред Эстонии при ЕС Матти Маасикас от Совета ЕС и страны-председательницы ЕС в свою очередь выразил уверенность, что скоро все правовые акты ЕС могут подписываться в электронном виде, потому что «электронная подпись экономит бумагу, время и деньги».

Остается добавить, что в Европе квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как рукописная, в ведении бизнеса, исполнительных процедурах или принятии обязательств.

Источник: interfax