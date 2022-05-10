В Google Translate теперь можно хранить историю переводов

Еще в 2020 году был анонс, что Google Translate будет хранить историю поиска в учетной записи Google. Согласно данным Android Police, эта функция уже доступна для всех пользователей приложения Google Translate. При запуске появится подсказка, в которой будет предложено «создать резервную копию истории переводов» с вариантами «Управление историей» или «Использовать переводчик без учетной записи» (если нет необходимости в резервном копировании).

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В разделе расширенных настроек можно выбрать опцию «История», и нажав на нее, загрузить все предыдущие поиски в хронологическом порядке. Вы можете добавить в избранное любой отдельный поиск Google Translate.

Можно сохранить историю Google Translate. Такие переводы синхронизируются между устройствами пользователя. При входе в систему переводы автоматически сохраняются в облаке.

Можно настроить и контролировать то, как долго запросы хранятся в учетной записи. Чтобы предотвратить резервное копирование результатов поиска в облако, нужно выйти из приложения на своем устройстве.