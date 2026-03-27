Google Translate запустил "живой перевод" в наушники на iOS: с поддержкой украинского языка

Функция Google Translate, которая позволяет мгновенно переводить разговоры на более 70 языков в наушники, была запущена в прошлом году в бета-версии для пользователей Android, а сейчас распространилась и на iOS.





«Живой перевод» фактически превращает любые наушники в устройство для одностороннего перевода в режиме реального времени и полагается на Gemini, чтобы сохранить тон и акцент каждого из собеседников. Владельцы iPhone могут ее испытать с совместимыми AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3.

Какие языки доступны?

Изначально функция «живого перевода» поддерживала более 70 языков, в частности: африкаанс, амхарский, арабский, азербайджанский, болгарский, бенгальский, каталонский, традиционный китайский, чешский, датский, немецкий, греческий, английский, испанский, эстонский, баскский, персидский, дари, финский, филиппинский, французский, канадский французский, галисийский, гуджарати, хинди, венгерский, хорватский, армянский, индонезийский, исландский, итальянский, иврит, яванский, грузинский, кхмерский, каннада, корейский, лаосский, литовский, латвийский, македонский, малаялам, монгольский, маратхи, малайский, бирманский, непальский, норвежский, нидерландский, панджаби, панджаби арабский, польский, португальский, румынский, русский, сингальский, словацкий, словенский, албанский, сербский, сунданский, шведский, суахили, тамильский, телугу, тайский, турецкий, украинский, урду, узбекский, вьетнамский и зулусский.

Несмотря на то, что украинский язык упоминается в перечне, в самой Украине функция пока не доступна. С запуском на iOS, к основному перечню стран добавили Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Таиланд и Великобританию.





Как попробовать?

Откройте программу Google Translate;

Нажмите «Живой перевод» (если доступно);

Выберите одну из доступных опций: прослушивание, разговор (доступно без наушников), или только текст;

Чтобы прослушать перевод, коснитесь любой части текста.

Параллельно Google объявила о глобальном расширении своей функции разговорного поиска на базе искусственного интеллекта Search Live: она доступна в 200 странах и в Украине в частности.

Источник: Google