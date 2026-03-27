

Google Translate запустил "живой перевод" в наушники на iOS: с поддержкой украинского языка

Катерина Левицкая

Google Translate запустив "живий переклад" через навушники на iOS: з підтримкою української мови

Функция Google Translate, которая позволяет мгновенно переводить разговоры на более 70 языков в наушники, была запущена в прошлом году в бета-версии для пользователей Android, а сейчас распространилась и на iOS.


«Живой перевод» фактически превращает любые наушники в устройство для одностороннего перевода в режиме реального времени и полагается на Gemini, чтобы сохранить тон и акцент каждого из собеседников. Владельцы iPhone могут ее испытать с совместимыми AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3.

Какие языки доступны?

Изначально функция «живого перевода» поддерживала более 70 языков, в частности: африкаанс, амхарский, арабский, азербайджанский, болгарский, бенгальский, каталонский, традиционный китайский, чешский, датский, немецкий, греческий, английский, испанский, эстонский, баскский, персидский, дари, финский, филиппинский, французский, канадский французский, галисийский, гуджарати, хинди, венгерский, хорватский, армянский, индонезийский, исландский, итальянский, иврит, яванский, грузинский, кхмерский, каннада, корейский, лаосский, литовский, латвийский, македонский, малаялам, монгольский, маратхи, малайский, бирманский, непальский, норвежский, нидерландский, панджаби, панджаби арабский, польский, португальский, румынский, русский, сингальский, словацкий, словенский, албанский, сербский, сунданский, шведский, суахили, тамильский, телугу, тайский, турецкий, украинский, урду, узбекский, вьетнамский и зулусский.

Несмотря на то, что украинский язык упоминается в перечне, в самой Украине функция пока не доступна. С запуском на iOS, к основному перечню стран добавили Францию, Германию, Италию, Японию, Испанию, Таиланд и Великобританию.


Как попробовать?

  • Откройте программу Google Translate;
  • Нажмите «Живой перевод» (если доступно);
  • Выберите одну из доступных опций: прослушивание, разговор (доступно без наушников), или только текст;
  • Чтобы прослушать перевод, коснитесь любой части текста.

Параллельно Google объявила о глобальном расширении своей функции разговорного поиска на базе искусственного интеллекта Search Live: она доступна в 200 странах и в Украине в частности.

Google Maps получил 3D-навигацию для водителей и чатбот Gemini

Источник: Google

AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
В серии Samsung Galaxy S26 новый Gemini: с ним смартфон становится личным помощником
Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту
Google Поиск запустил в Украине функцию "живых разговоров" с ИИ
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Всюду ИИ: Google добавила Gemini в адресную строку Chrome
Google разрешил удалять данные паспортов и личные откровенные фото из поиска
Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек
Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive
Google отказалась от 30% комиссии Play Store и открыла Android для сторонних магазинов приложений
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Заберет работу у музыкантов: Google выпускает Lyria 3 Pro — ИИ для создания песен и музыкальных альбомов
Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев
YouTube Music добавил ИИ-генератор плейлистов: как включить на Android и iOS
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
Samsung и Apple вместе: Galaxy S26 вскоре будет поддерживать AirDrop от iPhone через Quick Share
В бесплатную версию Gemini добавили премиум-функцию с "Прошлыми чатами"
YouTube Music требует денег за просмотр текстов песен: 5 бесплатно, далее — Premium
YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео
