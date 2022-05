В Херсонской области восстановлен доступ к интернету и мобильная связь

В «Укртелекоме» подтвердили возобновление работы интернет-услуг в Херсоне и области. В настоящее время интернет-услуги доступны в 85% населенных пунктов области, где есть сети оператора, сообщила пресс-служба интернет-провайдера.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

В целом, услуги интернет-доступа предоставляются в 87% населенных пунктов, подключенных к сетям «Укртелекома», и доступны во всех областях, кроме Луганской. Также за прошедшие сутки аварийно-восстановительные бригады оператора завершили ремонтные работы на магистральной линии в Харьковской области. Связисты компании следят за состоянием сетей 24/7 в Украине и делают все возможное, чтобы восстанавливать утраченные услуги как можно скорее.

Восстановление интернет-доступа в Херсоне отдельно подтверждает сервис NetBlocks.

ℹ️ Update: Network data show internet connectivity is returning to Kherson, south Ukraine, across multiple providers; Vice PM Fedorov has praised the outstanding work of authorities and telcos in regaining access in the occupied region 📈

