Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, и перенаправляют трафик через рф. Как избежать преследования и защитить себя (VPN + шифрование DNS)

После того как на территории Херсонской и части Запорожской областей начались перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Причинами стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. После этого трафик херсонского провайдера «Скайнет/Херсонтелеком» ремаршрутизировали через российские провайдеры «Миранда/Ростелеком». Это значит, что херсонцам следует понимать, что весь их незашифрованный трафик могут видеть русские кафиры. Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая со ссылкой на данные NetBlocks.

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Слава Украине!

В Госспецсвязи добавили, что параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.

«Это неправда, потому что мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства — операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации. Отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованиям, должны создать хотя бы видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления. И на этом фоне скормить россиянам фейковые результаты вероятного фейкового референдума», — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали всех украинцев, находящихся в оккупированных районах, переезжать в другие регионы и быть осторожными.

Бесплатные VPN на случай рерутинга трафика через российские серверы:

Как изменить DNS (чтобы роскомнадзор не видел, какие сайты с девайса открываются и VPN с точкой выхода где-нибудь в Европе или контролируемой территории Украины):

Как оставаться на связи с Украиной, даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет:

слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике: Hotbird 13; частота: 11219 МГц; поляризация: (горизонтальная); символьная скорость: 29900; коррекция ошибок: FEC 3/5.

Как оставаться на связи без стабильного сигнала мобильной сети:

Bridgefy — Android https://bit.ly/3OuPIFs и iOS https://apple.co/3EBZHV9;

Walkie Talkie — Android https://bit.ly/3rLWtJh и iOS https://apple.co/3vz7O0B;

Two Way: Walkie Talkie — Android https://bit.ly/3xMZQU4 и iOS https://apple.co/3OwrydH.

Что делать, если не работает сеть Wi-Fi: