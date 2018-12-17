В Киеве появилась первая электромаршрутка

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На прошлой неделе в Киеве впервые выпустили на маршрут полностью электрический автобус. Маршрутное такси курсирует с прошлого четверга по маршруту № 599 — от метро Харьковская до улицы Шептицкого. Первым ввести в свой автопарк электрические модели решилось ООО «Транс-Сіті», арендовав один из китайских электробусов Skywell NJL 6129 BEV.

Элетробус Skywell NJL 6129 BEV официально дебютировал на украинском рынке в марте нынешнего года на выставке экологически чистого транспорта EcoDrive. В движение его приводит синхронный двигатель на постоянных магнитах мощностью 200 кВт и крутящим моментом 2800 Н·м. Емкостью блока аккумуляторных батарей, питающего силовую установку, составляет 276,4 кВт⋅ч. Максимальная заявленная скорость составляет 70 км/ч. На одной подзарядке он может проехать 300 км, что можно считать вполне неплохим показателем.

Вместе с автобусом была доставлена специальная зарядная станция, которая может заряжать аккумуляторы автобуса за 3 часа.

Нужно отметить, что этот автобус предварительно тестировался в Виннице с 14 сентября. Эти испытания дали положительные результаты.

Общая пассажировместимость электробуса составляет 81 человек с учётом 32 мест для сидения.

Подробностей о договоре аренды нет. Но ранее сообщалось, что китайцы хотят продавать такие автобусы Украине по цене $320 тыс. за штуку. Едва ли бы «Транс-Сіті» заключало договор аренды, если бы эксплуатировать Skywell на маршруте было невыгодно.

Тут можно вспомнить, что несколько лет назад в Украине получил сертификацию на применение первый украинский электробус «Электрон», который сейчас можно встретить на реальных маршрутах общественного транспорта во Львове.

Источник: uprom.info