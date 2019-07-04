В Киеве появился пункт приема старой электронной техники

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Вопрос утилизации и переработки электронных отходов в Украине стоит достаточно остро. Соответствующих пунктов приема старой электроники днем с огнем не найти даже в крупных городах, не говоря о небольших населенных пунктах. Жители Киева, у которых скопились залежи электронного мусора, будут рады следующей новости.

На этой неделе Центр управления отходами объявил о запуске бессрочной акции по приему нерабочей техники от населения. В рамках инициативы в Киеве открыли первый пункт приема нерабочей техники, куда можно приносить старые нерабочие телефоны, провода, мышки, принтеры, ноутбуки и даже бойлеры. Иными словами, всю ненужную электронику, которую давно нужно было выбросить, но все никак руки не доходили.

Ми маємо необмежену в терміні акцію: приймаємо техніку від населення безкоштовно ♻️ 🧐 Що це означаєВи можете… Опубліковано Центр управління відходами Понеділок, 1 липня 2019 р.

Центр находится по адресу ул. Шутова, 16, на территории завода «Аналітприлад». Технику принимают каждую среду с 9:00 до 18:00.

Да, за сдачу техники не доплачивают. Исключением являются батарейки и лампы. За каждую лампу можно получить 3,8 грн, а батарейки принимают по цене 130 грн за кг.

Источник: Центр управления отходами Facebook