В Киеве внедрена система раздельного сбора мусора, установлено 2,5 тыс. контейнеров для пластика, стекла и бумаги





Киевские городские власти запустили в столице программу по раздельному сбору мусора. Так, в городе уже установлено 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора: для пластика, бумаги и стекла. Около 500 старых и неработающих контейнеров были заменены на новые и современные. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Пётр Пантелеев.

Чиновник добавил, что уже около трети домов в Киеве сортируют и разделяют мусор. В дальнейшем эту сеть планируется расширять. Правда, пока не уточняется, когда весь город будет переведён на раздельный сбор мусора.

Также сообщается, что идею внедрения раздельного сбора мусора поддержали все перевозчики, которые на сегодня сотрудничают с муниципалитетом.

«На первом этапе мы как муниципалитет способствуем и помогаем запустить этот проект. Ведь ходит миф, что сортировка и переработка мусора — это очень прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа — на грани рентабельности. И мы пригласили сюда перевозчиков, в частности, представителей международных компаний, работающих в Киеве, чтобы они рассказали о реальном положении дел в вопросе переработки мусора. Город в пределах полномочий способствует и помогает предприятиям, которые внедряют этот проект и помогают нам воплощать в жизнь европейские стандарты», — пояснил заместитель председателя КГГА.

По словам Петра Пантелеева, благодаря раздельному сбору Киев сможет реально уменьшить количество мусора, который отправляется на захоронение на полигоны. Благодаря установленным контейнерам ежемесячно на свалки отправляется на 3 тыс. м3 меньше пластика, стекла и бумаги. Тем самым снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: kyivcity